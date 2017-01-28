На створення нових сміттєзвалищ в Криму виділено 5 мільйярдів бюджетних рублів. Так принаймні говорять чиновники. Але чому такі великі гроші не вирішують проблеми з вивозом сміття і Сімферополь сам все більше стає схожим на великий полігон побутових відходів? І вже лунають заяви депутатів через невивіз сіття запровадити режим надзвичайного стану. Чому кримські чиновники зацікавлені у відкритті нових сміттезвалищ, а не у вирішенні проблеми переробки відходів – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гості програми – керівник проекту «Україна без сміття» Євгенія Арнатовська та перший заступник міністра Інформаційної політики України Еміне Джепар