25 січня у селі Биківня Київської області невідомі пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили». На території меморіалу поміж достовірно встановлених 15 тисяч жертв спочивають, зокрема, і близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Йосипа Сталіна. На початку цього року на місці зруйнованого села Гута-Пеняцька на Львівщині було зруйновано пам’ятник загиблим там полякам. Дипломати від України і Польщі назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Професор Ольга Гнатюк прокоментувала для Радіо Свобода інцидент та можливі наслідки цього для України.