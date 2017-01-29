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29 січня 2017, Київ 01:08
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Ольга Гнатюк про спаплюжений меморіал у Биківні: Символічне насильство – теж насильство (відео)

Ольга Гнатюк про спаплюжений меморіал у Биківні: Символічне насильство – теж насильство (відео)
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25 січня у селі Биківня Київської області невідомі пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили». На території меморіалу поміж достовірно встановлених 15 тисяч жертв спочивають, зокрема, і близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Йосипа Сталіна. На початку цього року на місці зруйнованого села Гута-Пеняцька на Львівщині було зруйновано пам’ятник загиблим там полякам. Дипломати від України і Польщі назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Професор Ольга Гнатюк прокоментувала для Радіо Свобода інцидент та можливі наслідки цього для України.

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