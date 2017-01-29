Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» на валах у центрі Львова представило театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію Крути», щоб у такий спосіб вшанувати пам’ять українських героїв, які полягли у бою 29 січня 1918 року. А також, щоб дати молоді наглядний урок з історії України. За різними підрахунками, у Крутах 29 січня 1918 року перебувало від 420 до 520 українських воякiв, юнакiв та студентiв, якi мали на озброєнні близько 16 кулеметів та одну гармату на залiзничнiй платформi. Увесь день вони вели бій за станцію з чисельними більшовицькими військами. 27 студентів і гімназистів під час відступу потрапили у полон. А наступного дня ці 27 героїв були розстріляні або замордовані. Вони спочивають на Аскольдовій могилі у Києві. Учасники театралізованого дійства були вбрані у військову форму, використали раритетну зброю і кулемети, щоб відтворити фрагмент бою, який відбувся 99 років тому.