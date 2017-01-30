Радіо Свобода Daily: перепоховання Олександра Олеся стане початком Алеї почесних поховань

Перепоховали

Київ віддав останню шану письменнику Олександру Олесю та його дружині Вірі Кандибі (відео). Після примусової ексгумації могили у Празі останки перепоховали на Лук'янівському кладовищі. Спершу прощання із письменником відбулося у Володимирському соборі за участі президента України Петра Порошенка. А в церемонії перепоховання на самому цвинтарі взяли участь, зокрема, міністр культури Євген Нищук, письменник Дмитро Павличко та видавець Іван Малкович, дипломати і представники різних політичних сил, громадські діячі та активісти. Із Канади приїхала дружина внука Олександра Олеся Ольга. Ця могила має стати початком Алеї почесних поховань видатних українців на Лук’янівському кладовищі.

Вшанували

Президент України Петро Порошенко з дружиною та інші чільні посадовці вшанували пам’ять Героїв Крут, поклавши квіти до пам’ятного хреста на місці їхнього поховання в місцевості Аскольдова могила в Києві. Щоб пригадати подвиг молодих хлопців ми змонтували коротке, але змістовне відео.

Поговорили

Американський президент Дональд Трамп провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з офіційними повідомленнями Білого дому та Кремля, питання скасування санкцій, запроваджених США щодо Росії, не порушувалося.

Крім цього Трамп підписав укази, що вже встигли добряче збурити світ. Зокрема, указ про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян семи переважно мусульманських країн (Сирія, Іран, Ірак, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен). У цілому президент США скоротив удвічі, до 50 тисяч, число біженців, яких Сполучені Штати приймуть з усього світу в цьому році.

Ці рішення вже позначилися на польотах пасажирських літаків до США. Відбувся навіть і перший суд за позовами двох іракців щодо імміграційних обмежень.

Правозахисники засудили запроваджувані заходи як дискримінаційні та неконституційні через вказівку на конкретну релігію. Вони сказали, що дії, які Трамп обіцяв під час своєї виборчої кампанії, спричинять концентрацію біженців у небезпечних місцях і матимуть зворотний ефект, збільшуючи ненависть до Сполучених Штатів у мусульманському світі.

Рятувати біженців, не впущених до США, взявся прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, гостинного запросивши їх до себе.

Запідозрили

Служба безпеки Норвегії запідозрила Росію у спробах вплинути на Нобелівський комітет, щоб не допустити ймовірного присудження Нобелівської премії миру президентові України Петру Порошенкові. Втім, чи був узагалі український президент серед номінантів, нині невідомо, адже списки кандидатів публікуються через 50 років після вручення премій.

Відреагували

Із наближенням розгляду у парламенті трьох мовних законопроектів, мовознавець Лариса Масенко написала про «привид «насильницької українізації» у дискусіях» довкола цих законопроектів, а письменниця Лариса Ніцой проаналізувала, який із них, на її думку, кращий.

На завершення сьогодні такі теми:

– як Білорусь заробляє на «медичному туризмі»;

– що рекламують на окупованій частині Донбасу;

– чи треба легалізувати зброю в Україні?

А ще відео про те, як зробити ляльку-мотанку.

Будьте гостинні, але поганого в дім не пускайте!

Ваше Радіо Свобода Daily