29 січня у Києві, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал».
По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам'яті Героїв Крут.
1
Вперше в місті Києві, на історичному місці, відбулася реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод «Арсенал» – подій кінця січня 1918 року
2
Гвинтівки «більшовиків»
3
«Бійці УНР» в атаці
4
5
«Більшовики» біля вогнища
6
Після закінчення реконструкції кияни пішли смолоскиповим маршем, вшановуючи пам’ять Героїв Крут
7
Залп героям, які зупинили «червону» навалу
8
9
Смолоскиповий марш до Дня памяті Героїв Крут
10
29 січня (за іншими даними 30 січня) 1918 року на залізничній станції «Крути», за 130 кілометрів на північний схід від Києва, відбувся бій між чотирьохтисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, який налічував близько 400 воїнів. Бій тривав п'ять годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя вони затримали наступ ворога на два дні