Франція: соціалісти обрали свого кандидата у президенти

Париж – Кандидатом від соціалістів на президентських виборах у Франції став 49-річний Бенуа Амон. Він набрав 58% голосів, у той час як його конкурент, якого називали фаворитом цих праймеріз, екс-прем’єр Манюель Вальс – всього 42%. Бенуа Амон був спікером Соціалістичної партії, а пізніше – міністром освіти. Ще півроку тому йому не пророкували місце у президентській виборчій кампанії, фаворитом вважали саме Манюела Вальса. Хоча президент Франсуа Олланд не підтримав жодного із кандидатів у президенти від соціалістів.

Серед основних гасел кампанії Амона – скасування трудового законодавства, проти якого виступали французькі профспілки і влаштовували страйки протягом минулої весни і літа, однак так і не досягли бажаного результату. Крім того, Амон планує зменшити робочий тиждень з 35-ти до 32-х годин. Серед нововведень – він підтримує легалізацію марихуани і узаконення евтаназії. Щодо конфлікту України та Росії Амон займає позицію соціалістів, яку не раз озвучував Франсуа Олланд – простіше кажучи, у зв’язках з Путіним поміченим не був. Однак зараз соціалісти переживають хвилю непопулярності, тому експерти прогнозують, що до другого туру Бенуа Амон не потрапить.

Натомість, в ультраправої Марін Ле Пен, за словами соціологів, місце у другому турі президентських виборів практично забезпечене. Її головним конкурентом соціологи вважають колишнього прем’єра, правоцентриста і давнього знайомого Путіна – Франсуа Фійона. Але той почав втрачати позиції на тлі скандалу з його дружиною.

Фійон може вийти з президентських перегонів

Французька преса повідомила, що Фійон, коли був депутатом парламенту, влаштував Пенелоп Фійон асистентом. Закони Франції цього не забороняють, але преса звинувачує мадам Фійон у фіктивному працевлаштувані – вона 8 років працювала асистенткою чоловіка і отримала за це півмільйона євро, але при цьому її ніхто не бачив при виконанні обов’язків.

Скандал далі набирає обертів, тепер з’ясувалося, що Пенелоп Фійон протягом майже двох років щомісяця отримувала зарплату в 5 тисяч євро за літературні огляди в журналі друга-мільярдера свого чоловіка. Працівники видання кажуть, що бачили кілька її нарисів, які вона публікувала під псевдонімом.

Але і на цьому скандал з помічниками Фійона не закінчується. Днями французькі медіа виявили, що нібито Франсуа Фійон ще й привласнював гроші з фонду, призначеного для помічників французьких сенаторів, коли сам був депутатом. Повідомляється, що він виписував сам собі чеки протягом 2005-2007 років і в цілому привласнив державних коштів на суму близько 21-ї тисячі євро. Ця інформація поки ще не підтверджена, однак сам Фійон казав: якщо проти нього почнеться офіційна юридична процедура, то він вийде з президентських перегонів.

Надію противникам ультраправих дає Еммануель Макрон

Вийде Фійрн з перегонів чи не вийде, але, за повідомленнями соціологів, його рейтинг падає, і до того ж французи вимагають заборонити державним службовцям на рівні закону наймати членів сім’ї в асистенти.

Водночас на тлі падіння підтримки Франсуа Фійона доволі швидко і впевнено піднімається рейтинг Емманеуля Макрона, колишнього міністра фінансів. Він він був членом Соціалістичної партії, а у президентську кампанію увійшов вже як незалежний кандидат. Він молодий, цього року йому буде лише 40, але для французів – це не позитив, бо вони віддають перевагу досвідченим політикам на посаді президента. Хоча, якщо вибір буде між Марін Ле Пен і Еммануелем Макроном, то дуже багато шансів, що переможе саме він. Особливо після того, як соціалісти обрали Бенуа Амона і стає зрозумілим, що він до другого туру, скоріше за все, не вийде, а його електорат обере саме Макрона, який має дуже багато спільних позицій з соціалістами, зокрема у питанні українсько-російських відносин.