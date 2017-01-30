Меркель намагається втримати загальний західний фронт проти Росії – експерт

Президент України Петро Порошенко 30 січня здійснить візит до Німеччини і зустрінеться з Анґелою Меркель. Переговори з канцлером відбудуться невдовзі після того, як Меркель говорила телефоном із президентом США Дональдом Трампом. Ця бесіда була однією із кількох розмов Трампа з лідерами держав, зокрема Володимиром Путіним. Трамп і Путін не говорили про санкції щодо Росії, повідомили в Кремлі й Білому домі, а Меркель завжди наполягала, що їх можна зняти лише після виконання Москвою певних умов із мирного врегулювання на Донбасі. Чи залишиться Захід одностайним у санкціях проти Росії? Із самого початку дуже важливо було, щоб США і європейська спільнота вводили санкції синхронно й однакового типу, наголосив в ефірі Радіо Свобода експерт «Майдану закордонних справ» Олександр Хара.

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​– Меркель зустрічається із Порошенком невдовзі після розмови із Трампом. Той наразі не підтвердив, що санкції проти Росії залишаться за такого виконання Путіним «Мінська». Це може вплинути на позицію самої Меркель щодо санкцій?

Зараз Німеччина є найбільш надійним партнером України

– Виходить так, що зараз Німеччина є найбільш надійним партнером України, який послідовно підтримує Україну, принаймні, у питаннях санкцій. І вважає, що санкції, які торкаються Криму, не можуть бути зняті взагалі, допоки Крим окупований Росією. А по відношенню до Донбасу – лише у наявності прогресу в так званих Мінських домовленостях.

На жаль, українська дипломатія зробила помилку і дозволила прив’язати виконання «Мінська» до санкцій. Спочатку вони були запроваджені для того, щоб це була реакція на агресивну поведінку Росії, на вбивство українських громадян, на збиття малайзійського літака. І ми маємо бути вдячні пані Меркель, яка намагається втримати цей загальний західний фронт проти Росії, щоб Росія повернулася в лоно міжнародного права і, відповідно, виконувала взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо Мінських домовленостей. У них достатньо складна роль, оскільки дуже важливо було із самого початку, щоб США і європейська спільнота вводили санкції синхронно й однакового типу, щоб не було розбіжностей між санкціями США і об’єднаними європейськими країнами.

Бачимо, що Трамп готовий за певні позивні зрушення у питаннях безпеки, зокрема з боку Російської Федерації, розглянути питання зняття санкцій

Зараз ми бачимо, що Трамп готовий за певні позивні зрушення у питаннях безпеки, зокрема з боку Російської Федерації, розглянути питання зняття санкцій і взагалі покращення відносин. Про це йшлося і в телефонній розмові, хоч ми достеменно і не знаємо, що конкретно було сказано, оскільки російська версія надзвичайно позитивна. Вони фактично показують, що зараз вони, Путін і Трамп, зустрінуться і одразу все зміниться: буде стратегічне партнерство, будуть, як казав Путін, «мочити в сортирах терористів», знімуть санкції і знову повернуть Росії право тримати в зоні свого впливу сусідів та інші країни.

Американські тексти і американська транскрипція цієї телефонної розмови є скромнішою і я розумію, що так дійсно воно було. Вони просто проговорили по позиціях щодо ключових питань і тема санкцій взагалі не піднімалася.

Росіяни написали про економічні відносини дуже цікавий текст: поговорили і висловили зацікавленість – вживається така безперсональна форма – відновлення торгово-економічних відносин між діловими колами. Взагалі в дипломатії так ніколи не пишуть, бо між країнами є торговельно-економічні відносини. Напевне Путін натякав, що в найближчому оточенні Трампа, яке зацікавлене в енергетичних проектах, можуть бути певні преференції і він хотів би, щоб санкції були зняті. Але не наважився цього зробити, і це для нас, звичайно, є позитивним фактом.

– Трамп говорив у вихідні про Україну з тією ж Меркель, з Путіним, з Олландом… А з Порошенком президент Трамп наразі не спілкувався. Тобто, долю України вирішують без неї?

Від Путіна, а не від України залежить, щоб припинилася російська агресія на Донбасі й окупація Криму

– Я думаю, що в його баченні світу це нормальний підхід, коли він розмовляє з серйозними гравцями. Путін – серйозний гравець, оскільки в нього ядерної зброї вистачить, щоб знищити увесь цей світ. Тому з ним слід розмовляти. Тим паче, що від Путіна, а не від України залежить, щоб припинилася російська агресія на Донбасі й окупація Криму.

Росія не може бути ключем до вирішення головних проблем Трампа, а, навпаки, постійно створює проблеми для нього і для його союзників

І, власне, він намагатиметься в дусі політичного реалізму, хоча, за великим рахунком, усі ідеї політичного реалізму мали б підштовхувати його, навпаки, до стримування Росії. Бо Росія не може бути ключем до вирішення головних проблем Трампа, а, навпаки, постійно створює проблеми для нього і для його союзників.

Я думаю, що скоріше за все, після року-півтора такого медового місяця, який буде з Путіним, він зрозуміє, що Путіну немає чого запропонувати. А Україна, якщо і розглядалася, то це були третьорядні питання. Це не було так, як при Обамі і, звичайно, Трампу це не болить так, як болить це пані Меркель.