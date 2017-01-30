Запит на переселенця: як персональні дані кримчан передають Росії

Під час анексії Криму Павло Довбиш підтримував українських військовослужбовців і виступав проти російської агресії. У квітні 2014 року він разом із родиною переїхав до Львівської області. Після того, як місцевий Пенсійний фонд передав персональні дані активіста Росії, він почав побоюватися за життя своєї родини.

«На початку окупації Криму я чинив опір як активіст. У травні 2014 року зникли Тимур Шаймарданов і Сейран Зінединов. Саме Тимур мене попередив, щоб я виїжджав за межі півострова, так я це і зробив у квітні. Спершу поїхав до Польщі, потім на Львівщину. На момент окупації Криму я був інвалідом третьої групи», – розповідає Павло Довбиш.

За словами активіста, він понад півроку служив добровольцем в «Айдарі» – більше не дозволило здоров’я, – потім займався волонтерстом. Повернувшись у серпні 2015 року, звернувся до Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області щодо виплати йому пенсії за інвалідністю і, відповідно, заборгованості за кілька місяців 2014 року. Дев’ять місяців обласне управління Пенсійного фонду у Львівській області зволікало з видачею йому пенсійного посвідчення. А нещодавно він дізнався, що обласне управління зробило дев’ять запитів до Росії щодо нього як внутрішньо переміщеної особи. У них вказані всі персональні дані Павла Довбиша, у тому числі його адреса проживання на Львівщині.

Чому Пенсійний фонд області реєструє ці документи, чи визнає окупаційну владу таким чином?

«У моїй пенсійній справі, як особи внутрішньо переміщеної, є документи від ФСБ Росії, де вказано, що моя справа розглянута. Але я туди не писав до них ніяких заяв. Я цікавився в Пенсійному фонді у Львівській області, як до них прийшла копія моєї пенсійної справи від незаконного органу в Криму, як Пенсійний фонд України прийняв документи від державного управління Російської Федерації республіки Крим? Чому Пенсійний фонд області реєструє ці документи, чи визнає окупаційну владу таким чином?» – дивується Павло Довбиш.

Він звернувся до прокуратури, СБУ й Нацполіції Львівської області щодо «протиправної співпраці посадових осіб Пенсійного фонду України з Росією й незаконно створеними органами Росії в Криму».

Вказівка з Києва?

Керівник Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» пояснила, що установа керується нормативними розпорядженнями Пенсійного фонду України. За її словами, щоб уточнити інформацію про пенсію того чи іншого переселенця з Криму чи Донбасу, відомство надсилає запити до Пенсійного фонду Росії на окупованих територіях.

У зв’язку з тим, що Крим на сьогодні окупований, ми ведемо спілкування з Пенсійним фондом Росії, який зайнявся пенсійного справою

«Для поновлення виплати пенсії має бути паперова пенсійна справа й довідка з попереднього місця проживання, до якого часу була визначена пенсія. Павло Довбиш звернувся з заявою витребувати його пенсійну справу з Пенсійного фонду в республіці Крим. Однак у зв’язку з тим, що Крим на сьогодні окупований, ми ведемо спілкування з Пенсійним фондом Росії, який зайнявся пенсійного справою. Минулого тижня до нас надійшла паперована пенсійна справа пана Довбиша, де зазначено, що йому були зроблені пенсійні виплати по день установлення інвалідності. Хто отримував пенсії, не знаю. Ми зобов’язані реєструвати будь-який документ, який до нас надходить», – пояснила Недзельська.

Член громадської ради при Національній поліції Львівської області Наталія Шелестак вважає дії Пенсійного фонду незаконними щодо переселенців.

Це дивно, що громадянин України не отримував пенсію від Пенсійного фонду України, а той цікавився його справою в окупанта на території окупованого Криму

«Хто дав дозвіл Пенсійному фонду розголошувати адресу людини, яка втекла від переслідування з боку Росії? Взагалі, що має тимчасова адреса людини до виплати пенсії. Це дивно, що громадянин України не отримував пенсію від Пенсійного фонду України, а той цікавився його справою в окупанта на території окупованого Криму. Тобто Пенсійний фонд спілкується з представниками окупованих територій», – зауважила активіст Наталія Шелестак.

Випадок із Павлом Довбишем не поодинокий в Україні. Львівське обласне управління Пенсійного фонду подало запити до Пенсійного фонду Росії на 210 людей, які вимушено переселились у регіоні. За словами громадського активіста, переселенця з Криму Руслана Зуєва, п’ять запитів щодо внутрішньо переміщених осіб до Росії подав і Пенсійний фонд у Дніпрі.

Багато з цих людей – активісти з Криму чи Донбасу, втікали від переслідувань, працюють волонтерами, а Пенсійний фонд подає їхні дані країні-окупанту

«Нам відомо, що там навіть подали запит до адміністрації так званої «ДНР» у Донецьку щодо пенсіонера-переселенця з Донецька. Зараз ми збираємо таку статистику в усій Україні, персональні дані на скількох внутрішньо переміщених осіб Пенсійний фонд України подав Росії. Багато з цих людей – активісти з Криму чи Донбасу, втікали від переслідувань, працюють волонтерами, а Пенсійний фонд подає їхні дані країні-окупанту. Ті, хто з Криму, напряму йдуть питання з ФСБ Росії щодо них, ті, хто з Луганська й Донецька, то з тих адміністрацій», – каже активіст.

Мінсоцполітики: це незаконно

Керівник управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соцполітики України Олександра Тарасова зауважує, що існують міждержавні домовленості щодо пенсійного забезпечення, але це стосується лише тих громадян України, які працювали в Росії чи іншій країні.

«Однак це не стосується внутрішньо переміщених осіб із окупованого Криму чи Донбасу. Це незаконно – надсилати запити на внутрішньо переміщених осіб до Росії. Пенсійний фонд України – окремий підрозділ, і безпосередньо під керівництвом міністра», – пояснила представник міністерства.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров у коментарі проекту «Крим.Реалії»​ назвав неприпустимим той факт, що державна установа України офіційно надає персональні дані переселенців із Криму підконтрольній Росії владі анексованого Криму.

«Це неправильно, попри мотивації Пенсійного фонду, це не є нормально. Яка потреба вказувати адресу людини, яка переїхала з Криму, на Львівщину чи інший регіон України?» – каже Чубаров.

Тим часом, Павло Довбиш побоюється за життя своєї родини. Каже, страшно повертатися з дітьми за колишньою адресою.

Оригінал публікації – на сайті проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»