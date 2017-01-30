Українські винахідники підкорюють американський музичний ринок

25 років тому вони змушені були поїхати з України через релігійні утиски. Нині у родині Білоножків – успішна технологічна компанія «64 Audio», яка виготовляє сценічні навушники для музикантів.

Юрій Білоножко стоїть серед своїх синів, які нині керують технологічною компанією. «64 Audio» виготовляє індивідуальні навушники для аудіо ефірів та музикантів, зокрема і зірок світової величини: Каньє Вест, Ріанни, Джей Зі.

А ще 25 років тому пан Юрій про таке навіть не мріяв. Тоді багатодітна родина змушена була поїхати з України через релігійні утиски.

«Утиски були і в школі, і на роботі», – пригадує Юрій Білоножко.

У родині Білоножків 12 дітей, вони – протестанти. Жити на пільги коштом держави пан Юрій не хотів, так і вчив своїх синів.

«Наш батько не заробляв багато грошей. Якщо в нас чогось не було – мусили зробити це своїми руками», – каже генеральний директор компанії «64 Audio» Богдан Білоножко.

Власне так і виникла сама компанія. Її засновник Віталій пояснює: все почалося із двох історій кохання.

«Любов до музики і технологій, а інша любов до моєї дружини, вона теж співачка і музикант. І мені було непросто придбати їй пару індивідуальних навушників. Я креативна людина, і замість того, аби піти і купити їх, хоча маю сказати, у мене і грошей не було… Я спробував переробити ту пару, яка була у мене, під її вухо. Це означало, витягти усі компоненти і скласти їх по-новому. У мене не було бізнес-плану, лише виклик, і він був понад усе», – розповідає засновник і головний технічний директор компанії «64 Audio» Віталій Білоножко.

У Віталія немає офіційної інженерної освіти, лише у школі він пройшов курс електромеханіки.

«Google наш найкращий друг. Я користувався різними джерелами, щоб зрозуміти, як виготовити ту чи іншу деталь. Тож через моє захоплення цим девайсом я просто навчився, як його зробити», – каже Віталій.

Індивідуальні навушники, також відомі як монітори, дозволяють музикантам почути зміксований звук вокалу та інструментів, який лунає зі сцени. Такі монітори мають герметично закривати вухо, відтак і їхню форму відливають для кожного індивідуально.

Аби зробити замовлення, клієнт має надіслати до лабораторії зліпок своїх вушних раковин. Для цього у вуха заливають силікон. Кілька хвилин – і зліпок готовий. Далі – справа за фахівцями.

«Процес починається з того, що ми оцифровуємо зліпок вуха у цьому сканері. Це дозволяє нам зберігати інформацію для наступних замовлень, – пояснює Богдан. – Далі ми деталізуємо оцифрований зліпок. Обрізаємо зайве, аби зробити форму більш зручною, і готуємо каркас. Після того, як мушлю обробили у цифровій формі, ми друкуємо її на 3D-принтері».

І хоч для сценічних навушників форма має велике значення, якість звуку важливіша. На це впливає безліч чинників, але певно найголовніший – кількість драйверів.

«Драйвери – це маленькі спікери. Звичайні навушники мають 1-2 драйвери, і вони динамічні. Ми ж використовуємо спікери, які балансують звук. Що більше спікерів у навушнику, то багатшим буде звук. Ми вважаємо, що музиканту необхідно мати хоча б 10-14 драйверів», – розповідає Роман Білоножко, директор з маркетингу компанія «64 Audio».

У найдосконалішій моделі компанії 18 драйверів, але і це не все. Хлопці винайшли нову технологію, яка дозволяє уникнути спотворення звуку.

«Ми запатентували драйвер, такий собі маленький спікер, із діафрагмою, і він відкритий. Зазвичай це закрита конструкція, із якої виходить трубка. Так міксують звук всі в індустрії. Ми більше не використовуємо трубку. Уявіть, що ви говорите через рулон згорнутого паперу, і звучить це досить погано, бо виникає непотрібна луна – саме так побудовані більшість навушників. Але ж так ніхто не говорить. У нашій технології немає труб. Таким чином, звук не спотворюється», – роз’яснює подробиці Богдан.

У комплекті з кожною парою навушників ідуть так звані апекс-модулі – технологія, яка дозволяє зменшити навантаження на барабанну перетинку.

«Музиканти дуже часто мають проблеми зі слухом: дзвін у вухах, який не проходить. Багато людей приходять до нас вже тоді, коли їхній слух зіпсований, і хочуть бодай захистити те, що лишилося. Наша технологія зводить до мінімуму шкоду їхньому слуху, поки вони носять навушники», – каже Роман Білоножко.

Богдан розповідає: ринок музичних девайсів розвивається дуже динамічно, тому креативний процес у компанії не зупиняється ні на хвилину. Ледь не що півроку хлопці презентують нову технологію, аби обігнати конкурентів.

«Ми маємо бути упевнені, що зможемо вижити на ринку. І якщо ми бачимо перешкоду, ми просто шукаємо шлях, як її прибрати. Інколи саме це і стає двигуном інновацій. Наші конкуренти можуть створити продукт, аби зупинити нас, не підозрюючи, що саме це і мотивує нас піти іншим шляхом, зробити щось навіть краще», – пояснює Богдан.

Більшість працівників компанії – молодь віком до 30-ти. Часто вони влаштовуються на роботу без жодної технічної освіти, всього навчаються тут. Допомагати молоді розпочати кар’єру, у технологіях чи музиці, Віталій називає однією з місій компанії.

Брати, які раніше і самі мали гурт, вирішили поруч із варіаціями за кілька тисяч доларів, виготовляти і дешевші моделі сценічних навушників.

«Коли ми вийшли на ринок, не було майже нікого, хто б виготовляв щось у ціновому діапазоні у 400 доларів. Усе коштувало 800, 1000 доларів і вище. Тому ми бачили свою місію у тому, щоб увійти на ринок і пропонувати якісний продукт за набагато нижчу ціну, ніж пропонували наші конкуренти», – говорить Віталій.

Нині компанії лише 6 років, але їхні прибутки зростають на третину щороку. Замовлення надходять звідусіль – від США до Японії. Пан Юрій, який теж працює тут техніком у лабораторії, пишається синами. Переконаний: досягли свого через наполегливість і працьовитість. Але також і через те, що американські закони, на відміну від українських, не стоять на перешкоді успіху.

«Сполучені Штати – це країна можливостей. Тут немає таких перепон, щоб людина могла розвинути свій талант. І я думаю, це великий фактор, що тут воля», – резюмує батько великої родини Юрій Білоножко.