«Українська модель» для майбутніх відносин Лондона та Брюсселя (світова преса)

Британське видання ділових кіл Business Insider UK наводить Угоду про асоціацію України з ЄС як можливу модель для нових відносин Лондона з Брюсселем. Сайт американського мовника ABC News повідомляє про здійснення незвичного проекту з вшанування пам’яті жертв конфлікту на сході України. Американський тижневик Newsweek розмірковує над можливими напрямками розвитку американсько-російських відносин.

Британське видання ділових кіл Business Insider UK друкує матеріал «Британія може укласти угоду щодо Brexit у стилі «Україна Плюс». Видання зазначає, що відтоді, як британці проголосували за рішення вийти з Європейського союзу у червні минулого року, обговорювалися всі можливі моделі співіснування Сполученого Королівства з ЄС – «швейцарська, норвезька, канадська, м’яка, тверда, червона, біла і блакитна». Нині на поверхні виникла ще одна, запропонована політологічною організацією «Центр європейської політики». Аналітики цієї організації пропонують формувати відносини Британії з ЄС за схемою «Україна Плюс». Ця схема передбачає побудову зв’язків Сполученого Королівства з ЄС на тих засадах, на яких будує свої відносини з Євросоюзом Україна. Видання додає, що саме цей тип зв’язків, який передбачає вільну торгівлю та співпрацю у царині безпеки та оборони, був би оптимальним як для Британії, так і для ЄС.

Британське видання нагадує, що у ключовій промові щодо Brexit, яку виголосила у січні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, глава уряду заявила про вихід країни з європейського спільного ринку. Тому «Центр європейської політики» пропонує проект угоди Лондона з Брюсселем, який ґрунтувався б на засадах Угоди про асоціацію України з Європейським союзом. Таким чином, вважають аналітики центру, «українська модель» відносин Великої Британії з Європейським союзом справді відповідає британським інтересам і цілям, адже включає доступ до ринків, але не зобов’язує застосовувати законодавство ЄС. Важливим у цій моделі, на думку оглядача Business Insider UK, є те, що дозволяється укладення торговельних угод з третіми країнами.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, звісно, не є ідеальною для Сполученого Королівства, підсумовує видання. Відтак, Британія має взяти на озброєння деякі моменти угоди і виробити суто британську версію цієї схеми, яка б цілковито задовольняла інтереси Сполученого Королівства.

«Британія може укласти угоду щодо Brexit у стилі «Україна Плюс»

Сайт американської телекорпорації ABC News публікує статтю «З України з любов’ю: вшанування загиблих у війні у поштових листівках». У матеріалі розповідається про проект Анастасії Тейлор-Лінд та Аліси Сопової, які розсилають поштові листівки з іменами загиблих у конфлікті на сході України. Тейлор-Лінд та Сопова кажуть, що таким чином хотіли б викликати більше співпереживання до жертв цієї війни. Фотожурналістка американського журналу National Geographic Анастасія Тейлор-Лінд розповідає, що ідея проекту виникла в неї, коли вона робила фото у поштовому відділенні у зоні конфлікту на сході України.

ABC News нагадує, що внаслідок російської агресії на сході України загинули вже 9600 осіб. Видання додає, що Україна подала позов проти Росії до Верховного суду ООН, звинувачуючи Москву у протизаконній анексії Кримського півострова і фінансуванні угрупувань бойовиків на Донбасі. І хоч інтенсивність бойових дій на сході України дещо зменшилась, фотожурналістка Анастасія Тейлор-Лінд відчуває реальну потребу вшановувати пам’ять тих, хто втратив життя під час конфлікту.

Саме у понівеченій будівлі поштового відділення Слов’янська Тейлор-Лінд знайшла поштові листівки з ідеалістичними – і мирними – пейзажами сходу України. Наприклад, листівка з надписом англійською «Ласкаво просимо до Донецька!» – міста, що нині є епіцентром конфлікту. Влітку 2015 року Тейлор-Лінд замовила 1000 поштових листівок і почала розсилати їх із іменами загиблих у конфлікті на сході України по всьому світу. Так розпочався проект, який набрав обертів минулого року, коли Тейлор-Лінд стажувалася у Гарвардському університеті. До проекту долучилася ще один стажер – українська журналістка з Донецька Аліса Сопова. Станом на зараз по світу розлетілося вже понад 2 тисячі поштових листівок із іменами загиблих на сході України.

«З України з любов’ю: вшанування загиблих у війні у поштових листівках»

Американський суспільно-політичний тижневик Newsweek публікує статтю «Трамп перехитрить Путіна чи Путін Трампа?». У підзаголовку автор запитує: «Росія для Вашингтона – суперник чи партнер?». У Newsweekвважають, що США та Росія входять до нової фази двосторонніх відносин. Проте обриси цих нових зв’язків є доволі розмитими. Ймовірне зближення Трампа та Путіна наразі постає темою подейкувань та передбачень, проте реально їхні відносини є доволі обережними. Видання додає, що Путін був помітно обережним щодо можливих перспектив розвитку російсько-американських стосунків.

Все це, однак, не дає відповіді на запитання, винесене у заголовок. Погляди Трампа на Росію явно суперечать позиції більшості в Республіканській партії і навіть деяких із його кандидатів на призначення в уряд, які розглядають Росію як суперника і головну загрозу інтересам США у світі. Відтак, Трамп, на думку видання, муситиме шукати компроміс, а суперечності у ставленні до Росії триватимуть і надалі.

Newsweek нагадує слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про бажання Росії розпочати переговори щодо ядерних озброєнь. Він назвав такі переговори однією з найважливіших тем на порядку денному у відносинах США та Росії. Лавров також додав, що діалог щодо стратегічної стабільності у відносинах США та Росії було нібито зруйновано попередньою адміністрацією президента Барака Обами.

У Newsweek, однак, припускають, що американсько-російські відносини відійдуть дещо на другий план, а на передній план вийде динаміка розвитку американсько-китайських взаємин. У будь-якому разі, як підсумовує американський тижневик, невизначеність у відносинах між США та Росієюзалишатиметься на обрії ще впродовж певного часу. На цьому етапі Володимир Путін виглядає, на думку видання, дещо більш передбачуваним, аніж Дональд Трамп: принаймні, російські інтереси в Україні та Сирії чітко артикульовані. Водночас як Путін, так і Трамп полюбляють простір для маневру, що тільки сприятиме невизначеності.

«Трамп перехитрить Путіна чи Путін Трампа?»