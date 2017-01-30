У понеділок, 30 січня, Президент України Петро Порошенко у Берліні зустрічається з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тема зустрічі – виконання мінських угод і ситуація на Донбасі, а також звільнення заручників. У суботу, 28 січня, Ангела Меркель, лідер Франції Франсуа Олланд у телефонних розмовах з президентом США Дональдом Трампом торкалися питання конфлікту на сході України. Зокрема, Олланд наголосив, що санкції з Росії можна знімати лише при умові виконання мінських угод. Чи лишиться Захід одностайним у санкціях проти Росії?

Гості програми «Ваша Свобода»: політичні експерти Тарас Березовець та Олексій Голобуцький.

Ведучий: Олександр Лащенко