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30 січня 2017, Київ 20:42
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Угруповання «ДНР» переживає серйозну фінансову скруту (відео)

Угруповання «ДНР» переживає серйозну фінансову скруту (відео)
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Дотягнути б до Великодня. На непідконтрольних Україні територіях рахують гроші. На що вистачить, а на що – просити доведеться. В угрупованні «ДНР» поки розрахунок місяців на три. Передбачати витрати на довгу перспективу їм складно: «заробляють» мізер, а скільки накине Росія – невідомо. Журналіст Григорій Жигалов спробував зрозуміти структуру бюджету угруповань і з'ясувати: що людям перепаде на окупованій території, а що залишиться лише обіцянками? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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