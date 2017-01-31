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31 січня 2017, Київ 13:13
Відео

Майже безхатченки: історія переселенців з інвалідністю (відео)

Майже безхатченки: історія переселенців з інвалідністю (відео)
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0:07:37
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Самозахоплення чи самозахист? Кількадесят переселенців-інвалідів не хочуть залишати школу-інтернат в Одеській області. Її люди самовільно зайняли восени, коли шукали собі черговий притулок. Запропоновані чиновниками варіанти були на той момент неприйнятними. Але і те, що було запропоновано пізніше, теж не сподобалось. Антоніна Маровді побувала в гостях у переселенців і з'ясувала, в чому причина: в завищених вимогах людей, які втекли від війни, чи в традиційній байдужості чиновників. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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