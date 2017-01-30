Українські покупці переважають на литовському автомобільному ринку

Щодня на Каунаський авторинок, який є найбільшим в Європі, приїжджає п'ять автотралів. Зазвичай ними перевозять по 8 автомобілів, але тут на один часто ставлять по 9. Отже, щодня привозять близько 40 автомобілів. Зараз основні покупці на ринку – українці, констатує керівник Каунаського авторинку Валентинас Навяніс. Як повідомляє литовський портал DELFI, жителі України знайшли спосіб уникнути сплати податків. Вони просто залишають на машині литовські номери.

«Українців стає більше, але вони вивозять машини з литовськими номерами. Серед покупців чимало і з Молдови», – розповідає Валентинас Навяніс.

Українці на машинах з литовськими номерами ризикують, адже машини у них можуть конфіскувати. Тому, купуючи їх, вони керуються тільки одним критерієм, як каже Навяніс: «Купують все, що дешеве». Українці вважають, що через мита машини в їхній країні дуже дорогі, тому вони не поспішають знімати їх із обліку в Литві.

Якщо в Литві платять за машину 2000 євро, то той же автомобіль в Україні з усіма податками буде коштувати 7000 доларів США

«В Україні все ще багато автомобілів з литовськими номерами. Просто вони не платять мита. Якщо в Литві платять за машину 2000 євро, то той же автомобіль в Україні з усіма податками буде коштувати 7000 доларів США. Автомобілі через мита сильно дорожчають, тому люди і не відмовляються від литовських номерів», – говорить Навяніс.

Він не приховує, що золотий період для торговців уживаними авто завершився.

«Кращі часи були, коли були покупці з Казахстану і Білорусі. І тих, і інших лякали, що через три місяці після вступу в Митний союз вони не зможуть привозити машини, ось вони і купували все. Тоді всім було добре – і тим, хто перепродував, і тим, хто перевозив. Навіть не встигали перевозити. Зараз це все залишилося в минулому», – розповідає Навяніс.

Минулого тижня близько 200 осіб частково блокували в’їзди до Києва, намагаючись привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

​Власники авто з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що регулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України. Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це справедливу плату. Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж становитиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але він щороку зростатиме. Дія цього закону у разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, котрим понад 7 років.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода