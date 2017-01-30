До начала боевых действий на Донбассе памятные мероприятия в честь Дня Героев Крут проходили в Донецке и Луганске. Теперь – только на подконтрольной Киеву территории. В этом году они прошли в Мариуполе, Краматорске и Славянске. Что общего между событиями почти столетней давности и современностью, событиями на Донбассе?

Сражение у станции Круты в январе 1918 года, когда киевские студенты-добровольцы стали на пути отрядов Красной армии, продвигающихся к столице, в историографии независимой Украины считается одним из примеров «героической борьбы за независимость». Тогда в ходе боев, по разным данным, погибли от 127 до почти 150 украинских добровольцев и около 300 красноармейцев.

Во время вооруженного конфликта на Востоке Украины нередко проводят параллели между событиями 1918 года и современностью. Об этом говорят политики, историки и простые украинцы.

Во время реконструкции боя под Крутами 29 января об этом сказал и один из ее участников.

По мнению историка Павла Подобеда, среди параллелей, которые проводятся между теми событиями и современностью, есть еще такие, о которых не всегда говорят:

«Абсолютно правильная параллель о добровольцах, как когорте украинцев, которая первая стала на защиту государства почти сто лет тому. Но еще одна параллель, о которой у нас не принято говорить политикам, – это важность понимания того, что мы воюем не просто с террористами. А ведь большевики в нынешнем понимании тоже были террористами, ведь именно такой способ прихода к власти они использовали. Они применяли как индивидуальный, так и массовый террор. Но в действительности как тогда, так и сейчас редко говорится о том, что война ведется именно с российским государством».

«Да, были коллаборанты и предатели, да, были нерешительные. Но война шла именно с Россией, к власти в которой пришли большевики. И еще одна параллель тех событий и сегодняшних: руками всяческих «добровольцев» Россия вела войну против украинцев, но при этом лицемерно говорила о братстве и дружбе», – говорит он.

В 2006 году был открыт мемориал памяти героев Крут на железнодорожной станции Круты, а День памяти героев Крут проходит ежегодно 29 января.