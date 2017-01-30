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30 січня 2017, Київ 22:13
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Ця війна нагадує події сторічної давнини – Жадан (відео)

Ця війна нагадує події сторічної давнини – Жадан (відео)
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Письменник Сергій Жадан разом із однодумцями заснував власний благодійний фонд. За його словами, для того, аби люди з-за кордону мали юридичну можливість допомогти школам, дитсадкам та лікарням на Донбасі, а також долучитися до місцевих освітніх та культурних проектів. Про те, чого, за його спостереженнями, насправді потребують мирні люди на Донбасі, а також про свій майбутній воєнний роман та про уроки, що їх Україна мала б засвоїти з російсько-української протистояння у 1917-21 роках, Сергій Жадан розповів в інтерв'ю радіо Донбас.Реалії.

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