Трамп прийде до розуміння, що Путін є політичним шулером – Березовець

Наприкінці лютого – початку березня нинішнього року може відбутися у Вашингтоні перша особиста зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Петра Порошенка. Про це сказав у програмі «Ваша Свобода» політичний експерт Тарас Березовець. Водночас він не виключив, що західні санкції проти Росії можуть скасувати, щоправда, частково. І тільки персональні – «кримські» (йдеться про обмеження, запроваджені проти Росії за анексію півострова). Хоча остаточного рішення ані США, ані тим більше ЄС ще не ухвалили, додав політолог. Інший гість студії – політтехнолог Олексій Голобуцький – вважає, що попри оптимістичні прогнози зокрема деяких російських посадовців про скасування санкцій США проти Росії – не факт, що новий господар Білого дому Дональд Трамп погодиться на такий крок.

30 січня відбувся візит до Німеччини президента України Петра Порошенка і його зустрічі з канцлером Ангелою Меркель. У вихідні канцлер говорила телефоном із президентом США Трампом, який також поспілкувався і з Путіним. Меркель завжди наполягала, що санкції можна зняти лише після виконання Москвою умов із мирного врегулювання на Донбасі.

Трамп і Путін не говорили про санкції, але новий президент США не виключає зняття або пом’якшення обмежень проти Росії. Чи може це вплинути на позицію самої Меркель та інших чільних держав Європи щодо санкцій? До того ж правопопулістські настрої посилюються і у Німеччині, і у Франції – по всьому Старому континенту. А правопопулісти – це «друзі Путіна»…

Тарас Березовець не виключив, що західні санкції проти Росії можуть скасувати, хоча і частково. І лише персональні – «кримські». (Йдеться про обмеження, запроваджені за анексію півострова. Такі заходи передбачали заморожування активів і візові обмеження для осіб (зокрема, з оточення Володимира Путіна), включених до спеціальних списків ЄС і США. Також запровадили заборону компаніям країн, що наклали санкції, підтримувати ділові відносини з особами та організаціями, включеними до відповідних списків).

Збереження санкцій тільки обговорюється – вони «перебувають на столі» нового президента Сполучених Штатів, уточнює Тарас Березовець.

Що ж до виконання Мінських угод із вуст Дональда Трампа все-таки може пролунати теза, яку вже висловлювали деякі європейські політики. Мовляв, Україна отримає контроль за своїм кордоном після виборів на окупованих територіях.

«Трамп перебуває під впливом кількох найближчих радників, яких не можна назвати достатньо компетентними в питаннях зовнішньої політики», – констатує Тарас Березовець. Він мав на увазі, зокрема, Стівена Беннона – головного стратега і старшого радника 45-го президента США.

Але в будь-якому випадку Дональд Трамп визначиться після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, яка, за словами політолога, може відбутися наприкінці лютого – початку березня нинішнього року.

«Зараз головне завдання – узгодити порядок денний. Немає проблем організувати зустріч Трампа з Порошенком. Хоч через два тижні. Але ми бачимо, що американська адміністрація сьогодні чекає нової позиції», – додав Березовець.

Президент США хоче, щоб «українське керівництво взяло на себе частину відповідальності й гарантувало стабільність, мир на цих територіях (Донбасу)». Якщо ж цього не станеться, відповідь буде дуже жорстка – «Трамп вирішуватиме питання за нашою спиною, домовляючись з Путіним», – припускає політолог. За його словами, «ми маємо відмовитися від ілюзій, що хтось за нас буде вирішувати наші проблеми – на сьогоднішній день абсолютно змінилася парадигма стосунків між обома державами».

Питання можливого скасування санкцій проти Росії наразі Сполучені Штати не порушують, зазначає натомість політтехнолог Олексій Голобуцький. Інакше новому президентові США доведеться виправдовуватися: як будувати взагалі міжнародну політику, якщо санкції за анексію частини території сусідньої держави знімають без повернення цих територій.

«Трамп перебуває у певній ейфорії…»

Загалом Голобуцький переконаний, що новий господар Білого дому не один раз здивує всіх.

«Трамп перебуває у певній ейфорії – він переміг… Він ще не раз відмовиться від своїх думок», – припускає політтехнолог. За його словами, це «президент без цінностей», притаманних його попередникові Бараку Обамі чи канцлеру ФРН Ангелі Меркель.

Із Голобуцьким щодо наявності цінностей погоджується Тарас Березовець.

«Для нової адміністрації першим є питання вигоди для американського бізнесу, ВПК й інтересів США за кордоном. Нову адміністрацію дуже мало цікавить питання реформ в Україні, питання боротьби з корупцією. Взагалі! Вони відсуваються на другий десяток», – зазначає Березовець.

А от «перезавантаження» російсько-американських стосунків таки відбудеться, прогнозує політолог. Адже в американського і російського президентів – є дещо спільне.

«Як Путін виріс у бандитських районах Ленінграда, так само він (Трамп – ред.) виріс у бандитських районах Нью-Йорка. Це був дуже поганий район до 1980-х років, там діяла виключно італійська мафія і ховали людей на стадіонах, – зазначає Березовець, – Він вміє, говорячи мовою Путіна, «відповідати за свої слова». То ж президент США точно не буде «хлопчиком для биття». І у підсумку Трамп таки прийде до розуміння: «Путін є політичним шулером. Це призведе до того, що він його зненавидить. Він зрозуміє: йому довіряти не можна. Тоді вже повернення назад не буде ніколи»