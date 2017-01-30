Львівське сміття: Яворівська райрада заборонила будувати полігон і сміттєпереробний завод

Львів – Депутати Яворівської районної та міської рад на позачерговій сесії ухвалили рішення про заборону будівництва на території колишнього підприємства «Сірка» полігону для твердих побутових відходів і сміттєпереробного заводу. Оскільки це, на думку депутатів, загрожує екологічній безпеці в районі. Однак земельну ділянку близько 13 гектарів розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації вже передано у власність комунального підприємства Львівської міськради «Збиранка».

На сесію Яворівської районної ради зареєструвались 29 депутатів, а за рішення заборонити Львівській міській раді будувати полігон для відходів і сміттєпереробний завод проголосував 31 обранець. Однак головуючий цієї різниці у кількості голосів не зауважив. На думку яворівських депутатів, будівництво сміттєзвалища є екологічною загрозою для району, бо на відстані 700 метрів від того місця – населений пункт, санаторій «Шкло», джерело «Нафтуся», водозабір, що забезпечує питною водою частину району.

«Там є Яворівське озеро поруч. Якщо зробити сміттєзвалище, то нам просто кінець і на сесії вирішено, що громада проти будівництва сміттєзвалища», – каже голова селищної ради Шкла Володимир Лаба. Місцеві депутати Шкла на позачерговій сесії також заборонили будівництво полігону і заводу.

Мешканці Яворівщини переконані, що на близько 13 гектарах землі Львівська міськрада хоче зробити нове сміттєзвалище. Людям не пояснили, що йдеться про полігон і сміттєпереробний завод. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко не намагався переконати депутатів, що мерії важливо збудувати безпечний модерний завод із переробки сміття, який би відповідав європейським вимогам, не розповів і про ті вигоди, які б могли мати мешканці.

Прихильники Садового – проти сміттєзвалища і заводу

Проти будівництва сміттєзвалища і заводу виступив і міський голова Яворова Павло Бакунець, який був висуванцем на виборах від об’єднання «Самопоміч», лідером якого є міський голова Львова Андрій Садовий.

«Коли вибирають земельну ділянку, то спершу слід запитати у людей, які живуть поруч. Ні з ким не радились. Звідки прем’єр показав пальцем на ділянку. Хтось йому мусів показати цю ділянку. Нічого на ній не буде відбуватись. Перед тим, як щось робити, з громадою потрібно радитись», – зауважив представник «Самопомочі», який, зрештою, міг би напряму поцікавитись у своїх однопартійців, що вони планують будувати на ділянці у районі.

Позиція на сесії районної ради представника міського голови Львова Андрія Садового і його прихильників здивувала депутата Львівської міськради Віталія Свінціцького. Не зрозуміло для багатьох львів’ян, чому Андрій Садовий подав лист голові ЛОДА з проханням виділити саме земельну ділянку у Яворівському районі, якщо про неї у міськради не було жодної інформації і попередньо мер не розмовляв із громадою.

«Прихильники «Самопомочі», заступник мера не дав чіткої відповіді яворівській громаді, що саме має бути на місці «Сірки». Мешканці б може не були проти сміттєпереробного заводу, якщо б бачили проект, розуміли, що це безпечно. А чиновник мерії навіть не обмовився словом про завод, говорив про полігон. Відповідно, це викликало стурбованість серед людей. У мене таке враження, що Садовий і його люди блокують самі цю ділянку», – наголосив депутат Львівської міськради Віталій Свінціцький.

27 січня прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що Львівській міській раді обласна адміністрація надає земельну ділянку 12,5 гектарів на території колишнього підприємства «Сірка» для будівництва сміттєпереробного комплексу – полігону і заводу. Голова ЛОДА Олег Синютка підписав розпорядження про передачу цієї ділянки у власність Львівського комунального підприємства «Збиранка». І саме міськрада має знайти порозуміння з громадою, щоб збудувати полігон і сміттєпереробний завод, зазначив очільник області.

Втім, міськрада Львова може проігнорувати рішення місцевих органів влади і розпочати будівництво сміттєпереробного комплексу, якщо їй не заважатимуть, наголосив колишній депутат міськради Львова Яромир Самагальський. Він публічно звернувся до голови ЛОДА з проханням ініціювати своїм розпорядженням комплексну перевірку львівського комунального підприємства «Збиранка» і «Спецкомунтранс», щоб перевірити договори на вивіз сміття, чи були там фіктивні документи, і зустрічними перевірками відповісти, чи є зловживання і маніпуляції довкола об’ємів твердих побутових відходів, які роками збиралися у Львові і спричинили серйозні та системні втрати бюджетних грошей. Адже ЛОДА і міськрада, зазначає Яромир Самагальський, подають різні цифри об’ємів вивезеного сміття, що накопичилось у місті за місяць, як і відмінна кількість сміттєвих майданчиків у місті. Відтак невідомо, які на сьогодні реальні об’єми сміття у Львові.

Тим часом міськрада створила робочу групу з науковців, яка б мала дати незалежну оцінку, чи земельна ділянка у Яворівському районі придатна для будівництва сміттєпереробного комплексу. Чим більше у Львові говорять про сміття, тим менше львів’яни розуміють і дедалі більше заплутуються у тому, що відбувається насправді довкола відходів. Побутують різні думки, що, мовляв, Андрій Садовий, хоче показати президентові і прем’єрові, що їхня допомога неефективна і самостійно вийти з ситуації, але ближче до президентської кампанії. Адже вже подейкують про президентські амбіції міського голови Львова. Також не відкидають думки, що хаос вигідний для заробляння.