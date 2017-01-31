Блокада вантажів з окупованого Донбасу – хто в програші? (Огляд преси)

Газета «Україна молода» аналізує, чи розганятимуть нацгвардійці ветеранів АТО, які не пропускають залізничні вантажі з окупованого Донбасу. Видання пише, що високопосадовці категорично проти блокування, однак більшість експертів газети – лише за. Зокрема, екс-речник штабу АТО Олексій Дмитрашківський наголошує, що блокування проходження вантажів – дуже правильні дії. Це взагалі потрібно було зробити давно, переконаний експерт. Чому – він пояснює в статті «Блокада в облозі».

Блокада – удар по інтересах Ахметова і бойовиків, які не отримають за вугілля грошей, переконує і експерт «Газети по-українськи». Він вважає, що ще постраждають корумповані силовики, які покривають контрабанду.

Попри запевнення представників влади про тимчасове вирішення проблеми із незаконним видобутком бурштину, на Поліссі, в бурштинових районах, усе частіше трапляються випадки внутрішніх «розборок» і все частіше головним аргументом у них виступає зброя. Конкретніше розповідає газета «Україна молода» у статті «Люди гинуть за бурштин».

У США стане важче влаштуватися на роботу і отримати добро на в'їзд. Причина – указ президента США Дональда Трампа про «екстремальний відбір» мігрантів. Газета «Сегодня» дізналася, чим обмеження загрожують трудовим мігрантам з України. На думку експертів видання, поки укази Трампа не сильно відіб'ються на українцях. Адже США не користуються популярністю серед українських біженців. Найбільш негативні наслідки матиме указ про заборону чиновникам лобіювати в США інтереси іноземних урядів і п'ятирічну заборону на інші види лобіювання. Для України це означає ослаблення впливу, хоча залишаються ще неофіційні контакти, зазначає експерт газети.