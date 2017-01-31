Україну визнали «частково вільною» через корупцію і тиск на журналістів – Freedom House

Популістські і націоналістичні сили у 2016 році зробили відчутний прорив у демократичних країнах, у той же час авторитарні режими посилили агресію. Про це мовиться у щорічному звіті правозахисної організації Freedom House «Свобода у світі-2017». У цьому рейтингу Україна потрапила у розділ «частково вільних» країн.

Україна у новому рейтингу Freedom House за рівнем політичних прав і громадянських свобод опинилася серед «частково вільних» країн.

Україна ще й досі намагається відновитися після корупції на найвищому рівні після усунення від влади Януковича. Ще одна проблема в Україні – це політичний пресинг та напади на журналістів-критиків та медіа-організації, що погіршує ситуацію у ЗМІ

«У категорію «частково вільних» країн Україна потрапила за показниками щодо проведення виборів, корупції, свободи медіа та законодавства. Упродовж останніх чотирьох років Україна зробила великий прорив. Але, на жаль, Україна ще й досі намагається відновитися після корупції на найвищому рівні після усунення від влади Януковича. За корупцію так і не понесли відповідальності. Ще одна проблема в Україні, яку ми продовжує спостерігати – це політичний пресинг та напади на журналістів-критиків та медіа-організації, що погіршує ситуацію у ЗМІ», – пояснює Радіо Свобода дослідник Freedom House Елен Аґекян.

За її словами, упродовж року ситуація в Україні не змінилася.

Ми бачили, що уряд робив багато спроб щодо запровадження реформ і боротьби з корупцією, але, на жаль, не було достатнього прогресу

«Упродовж останніх трьох-чотирьох років в Україні спостерігалося покращення. Упродовж останнього року ситуація не змінилася. Ми бачили, що уряд робив багато спроб щодо запровадження реформ і боротьби з корупцією, але, на жаль, не було достатнього прогресу», – зазначає дослідниця Freedom House.

Загалом минулого року у 67 країнах спостерігалося погіршення ситуації з політичними правами та громадянськими свободами. І лише у 36 – покращення. Упродовж останніх 11 років, з 2006 року, у 109 країнах спостерігалося погіршення ситуації, у 60 – покращення.

У доповіді наголошується, що головні демократичні країни занурилися у тривогу і непевність після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, новий уряд у Польщі запровадив низку антидемократичних кроків, у частині Європи до влади прийшли ксенофобські націоналістичні партій, а у США переміг Дональд Трамп.

У той же час Росія демонструє зверхність і ворожість, втручаючись у політичні процеси у США та інших демократій, посилюючи підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада та окупацію української території, зазначається у звіті.

Ключові показники у світі

Із 195 країн, які оцінювалися, 87 – отримали рейтинг «вільних», 59 – «частково вільних» і 49 – «невільних».

• Націоналістичні і популістські партії у 2016 році посилили свої позиції у Великій Британії, Німеччині, Франції та інших демократіях, відтак це викликало питання, як діятимуть у цій ситуації уряди і сильні опозиційні партії.

• Пострадянські країни у 2016 році поділилися на демократично-орієнтовані і жорстко-авторитарні. Коли Україна, Грузія і Молдова намагаються будувати крихку демократію, лідери Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану посилюють свою владу у політичних й економічних процесах.

• На Балканах ситуація з виборами і верховенством закону погіршилася, оскільки у ЄС неналежно просували демократію серед держав, які претендують на членство у співдружності.

Гірші з гірших

Із 49 країн, визнаних дослідниками «невільними», 11 мають найгірший рівень політичних прав і громадянських свобод – Сирія, Еритрея, Північна Корея, Узбекистан, Південний Судан, Туркменістан, Сомалі, Судан, Екваторіальна Гвінея, Центральна Африканська Республіка й Саудівська Аравія.

Очікування 2017-го

• На думку дослідників Freedom House, нетрадиційна президентська кампанія Дональда Трампа залишила відкритим питання щодо підходів його адміністрації у питаннях громадянських свобод у світі.

• Парламентські вибори у жовтні цього року у Чехії можуть принести перемогу популістській партії «ANO», методи якої порівнюють з ультранаціоналістичними партіями в Угорщині і Польщі.

• Цього року збігає президентський термін Алмазбека Атамбаєва у Киргизстані, але нещодавно запроваджені конституційні зміни у цій країні дозволяють йому утримати владу, ставши прем’єр-міністром.

• Парламент Данії розглядає низку законопроектів, які, у разі ухвалення, обмежать права іммігрантів і біженців, завдавши шкоди іміджу цієї країни.

Країни, на які мовить Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

«Вільні» – Хорватія, Сербія.

«Частково вільні» – Вірменія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Киргизстан, Македонія, Молдова, Чорногорія, Пакистан і Україна.

«Невільні» – Афганістан, Азербайджан, Білорусь, Іран, Казахстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

Спірні території: Абхазія – «частково вільна», Крим – «невільний», Нагірний Карабах – «частково вільний», пакистанський Кашмір – «невільний», Південна Осетія – «невільна», Придністров’я – «невільне».