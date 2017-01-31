Трамп заявив про дерегуляцію малого бізнесу та повернення американської мрії

Президент США Дональд Трамп заявив про повернення американської мрії. Цю заяву він зробив, коментуючи зустріч із представниками малого бізнесу.

У понеділок Трамп підписав указ, яким зобов’язав регуляторні агенції США скасовувати два нормативні документи перед запровадженням кожного нового.

Таким чином у президента США планують встановити верхню межу запровадження нових регуляторних актів. До кінця бюджетного року встановлення верхньої межі на практиці означатиме, що вартість будь-якого нового регуляторного акта, який запроваджується, має повністю покриватись скасуванням вже існуючих правил, повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Білому домі.

«Ми хочемо зробити... життя простішим для малого бізнесу», – зазначив глава держави, додавши, що це також приноситиме користь великому бізнесу.

«У цій сфері не може бути жодної дискримінації», – наводить слова Трампа з приводу указу видання The Hill.

Указ Трампа, однак, робить виняток для надзвичайних ситуацій та національної безпеки, інформує The Hill.

Дерегуляція була однією із передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. У ході виборів у нього неодноразово наголошували, що значна кількість нормативів встановлених, наприклад, природоохоронними агенціями чи Управлінням санітарного нагляду за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA – ред.) заважають енергетикам, та фармакологічним компаніям відповідно.

Трамп також зазначав, що економічна політика Барака Обами підштовхувала американські компанії виводити виробництва за межі США.

«Американська мрія повернулась. Ми створимо середовище для малого бізнесу, якого країна не мала багато, багато десятиріч», – написав Трамп у своєму Twitter.

Тим часом керівники та засновники технологічних компаній Кремнієвої долини очолили рух спротиву проти імміграційних обмежень, запроваджених Білим домом. Вони публічно критикують адміністрацію, фінансують судові позови і допомагають своїм співробітникам, яких торкнулися візові заборони. Більше половини старапів у США, вартістю понад мільйон доларів, засновані емігрантами.

Так в Google заявили, що 200 працівників компанії потрапили під дію заборони на в’їзд, і виділили 4 мільйони доларів на судові справи. Гендиректор Apple Тім Кук написав, що компанії Apple не було б без еміграції, не було б інновацій та розвитку. Starbucks заявив, що найме на роботу 10 тисяч іммігрантів у наступні 5 років. Сайт оренди квартир Airbnb пообіцяв безплатне житло для біженців, які потрапили під заборону на в’їзд у США. А керівник Tesla Ілон Маск та Uber Тревіс Каланік запевнили, що особисто донесуть занепокоєння індустрії під час наради з Дональдом Трампом у Білому домі. Uber виділив 3 мільйони доларів у фонд допомоги своїм співробітникам, які мають проблеми з імміграцією.