Британський уряд відкидає заклики скасувати візит президента Трампа

Британський уряд не хоче скасовувати планований державний візит президента Дональда Трампа у Лондон попри незгоду з його указами про обмеження в’їзду в США для громадян низки мусульманських країн.

Бі-Бі-Сі цитує неназване джерело з Давнінґ стріт (резиденції прем’єр-міністра): «Америка – це надзвичайно важливий союзник. Нам треба думати на далеку перспективу».

У цитатах також говориться, що «запрошення було запропоноване і прийняте» під час нещодавнього перебування Терези Мей у Вашингтоні, а скасування візиту «усе зруйнувало б».

Мей опинилася під тиском в результаті хвилі обурення указами новообраного президента Дональда Трампа про обмеження прав на в’їзд у США представникам низки мусульманських країн.

Упродовж вихідних вона відмовилася коментувати дії Трампа, заявивши, що імміграційна політика Сполучених Штатів є справою офіційного Вашингтона.

Електронна петиція до британського уряду з вимогою скасувати візит зібрала понад мільйон підписів за кілька днів.

Ініціатор петиції – юрист Ґрегем Ґест з північноанглійського міста Лідс, сказав, що хотів таким чином привернути увагу до дій Трампа.

Ґест сказав новинній агенції Press Association: «Державний візит легітимізуватиме його президентство і він використає спільні фото та зустрічі з королевою, щоб домагатися переобрання».

Якщо офіційна петиція збирає понад 100 тисяч підписів, то британський парламент зобов’язаний обговорити її вимоги.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон виступив у парламенті із заявою, що британські громадяни не матимуть перешкод на кордоні.

Представник опозиційної Лейбористської партії Ед Міллібанд та інші депутати, включно з деякими консерваторами, заявили, що на додаток до цього вимагають проведення надзвичайних дебатів.

Мер Лондона, мусульманин за походженням, Садік Хан висловив думку, що візит треба відкласти до часу, коли відповідні президентські укази будуть скасовані.

Офіційної дати планованого державного візиту президента Трампа у Велику Британію ще не оголошували.