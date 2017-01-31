Беца: на засіданні ОБСЄ мають намір обговорити затримання Курбедінова

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявляє, що 2 лютого на черговому засіданні постійної ради ОБСЄ мають намір обговорити затримання в Криму адвоката Еміля Курбедінова.

«На цьому тижні питання про затримання Еміля Курбедінова будуть обговорювати в рамках засідань усіх міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ. У четвер пройде чергове засідання постійної ради ОБСЄ, в склад якої входять 57 країн учасниць, і це питання буде однозначно на порядку денному», – сказала Беца, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

За її словами, МЗС України направило ноту протесту з вимогою пояснити, за що і на яких підставах затримали Курбедінова.

«Ноти протесту направляються по кожному випадку затримань. Вони не можуть бути в публічному доступі, тому що це дипломатичне листування. Але реакції немає, Росія ігнорує всі наші звернення. У будь-якому випадку, це важливо, тому що ми збираємо всі документи як доказову базу для майбутніх позовів до міжнародних судів», – зазначила вона.

Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соцмережі «ВКонтакте» перепост про мітинг організації «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.