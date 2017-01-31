Біля контрольованого бойовиками Донецька на шахті імені Засядька завершилася евакуація, повідомляють сайти угруповання «ДНР». Підтримувані Росією бойовики раніше заявили, що шахта імені Засядька в Київському районі Донецька була знеструмлена вранці 31 січня в результаті артилерійського обстрілу з боку українських військових, внаслідок знеструмлення під землею опинилися заблокованими близько 200 гірників. Речник прес-центру АТО Леонід Матюхін назвав заяви бойовиків щодо обстрілів шахти українськими військовими – абсурдом. (Відео Reuters)