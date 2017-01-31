Київ провокує напруженість, щоб не зняли санкції з Росії? (Світова преса)

Німецький щоденник Süddeutsche Zeitung пише, що Берлін спостерігає за подіями на Донбасі з занепокоєнням, бо бачить у них дедалі більшу частку вини Києва, що, на думку Німеччини, йде на провокації, щоб зірвати можливі плани скасувати санкції щодо Росії. Британський щоденник Financial Times звертає увагу, що напади на Донбасі сталися якраз після першої телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна. Німецький щоденник Die Welt закликає «не зраджувати відважних українців»: «Якщо новий президент США зніме санкції проти Росії, …це буде руйнівним для майбутнього Заходу. Для демократичного світу, що ґрунтується на спільних цінностях і принципах, це буде признанням у власній недієздатності». А колишній посол США в ОБСЄ Данієл Бер у тижневику Foreign Policy попередив: «Якщо Трамп спробує піти на оборудку з Путіним, то він уже програв».

Німецький щоденник Süddeutsche Zeitung звернувся до теми зростання напруженості в «конфлікті з Росією», як він визначив події на сході України, у статті з назвою «Розрахунок Києва». Газета пише, що Берлін спостерігає за подіями на Донбасі з занепокоєнням, бо бачить у них дедалі більшу частку вини Києва, що, на думку Берліна, йде на провокації, щоб зірвати можливі плани скасувати санкції щодо Росії.

Згадавши про заяви канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента України Петра Порошенка під час їхньої понеділкової зустрічі в Берліні (канцлер назвала ситуацію тривожною, президент закликав не тільки продовжити санкції проти Росії, а й посилити їх, якщо зусилля для вирішення конфлікту не просуватимуться), видання пише, що погляди на конфлікт принципово не змінилися ні в Києві, ні в Берліні: «Київ уже давно домагається твердого підходу до Москви, і Меркель переважно солідарна з цим». Крім того, недавній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр вкотре наголосив, що відповідальність за кризу лежить на Москві і сепаратистах.

Але, мовиться у статті, «в уряді Німеччини дедалі чіткіше і з усе більшим занепокоєнням усвідомлюють не тільки те, що становище на так званій лінії контакту далі загострилося, а й те, що за це дедалі більшу вину несе українська сторона».

Як пише газета, за даними, які має Берлін, українські війська нині намагаються зсунути лінію фронту собі на користь, розуміючи, що це посилює напруженість. Крім того, дехто в уряді Німеччини вважає, що розрахунок Києва може бути на те, щоб загострити ситуацію настільки, щоб це зупинило плани президента США Дональда Трампа послабити санкції: «За тлумаченням Берліна, Порошенко буде пробувати піти на все можливе, аби перешкодити завершенню санкцій проти Росії».

Але, мовиться у статті, «в уряді Німеччини також наростає занепокоєння, що такий розрахунок Києва виявиться контрпродуктивним»: Трамп може послабити санкції незалежно від становища на лінії контакту, й тоді Київ зазнає подвійної шкоди – полегшення становища для Росії з одночасним загостренням конфлікту на сході України. «Чи вдасться у зв’язку з цим переконати Київ відмовитися від його провокацій, ніхто в Берліні не береться передбачати», – завершується стаття.

Dmitry, який радіє тому, що «Кримнаш», і публікує тексти сепаратистських і російських ЗМІ з їхніми поглядами на Україну: «Німецька газета звинуватила Київ в ескалації конфлікту біля Авдіївки»

«Східна Україна – Розрахунок Києва. Напруженість у конфлікті з Росією знову зростає. Берлін стежить за подіями на Донбасі з занепокоєнням»

Британський щоденник ділових кіл Financial Times, теж повідомивши про те, що «На сході України посилюються бойові дії» (це заголовок статті), звертає увагу, що напади там сталися якраз після першої телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, в перебігу якої обговорювався, серед іншого, і конфлікт в Україні.

Журналісти видання нагадують: «У Києві зросли побоювання, що Трамп, який хоче «перезавантажити» відносини з Росією в рамках спільної боротьби проти «Ісламської держави», може скасувати санкції щодо Москви, накладені у відповідь на її агресію в Україні, чи визнати незаконну анексію Росією 2014 року Кримського півострова». Щоправда, нагадано у статті, Трамп минулого тижня заявив, що нині «надто рано» говорити про скасування санкцій США проти Росії, хоча раніше він давав знати, що такий крок розглядається.

Новий спалах бойових дій став головним моментом на переговорах у понеділок у Берліні президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Анґели Меркель. Канцлер, нагадують автори статті, рішуче виступає за збереження трансатлантичних санкцій щодо Росії, доки вона і бойовики-сепаратисти не підуть на стале припинення вогню і врегулювання. Але, мовиться у статті, німецькі урядовці занепокоєні, що якщо США вийдуть із режиму санкцій, то й у ЄС консенсус щодо санкцій також зруйнується.

Rebeka Foley, аналітик правозахисної організації Freedom House: «Можливі поліпшення у відносинах США і Росії становлять загрозу суверенітетові України, почалися спалахи боїв на сході України»

Німецький щоденник Die Welt публікує точку зору свого політичного оглядача Ріхарда Герцинґера під заголовком «Не зраджуйте відважних українців». Автор, коментуючи можливу домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про зняття санкцій із Москви, звертає увагу: «Якщо новий президент США зніме санкції проти Росії, хоча Москва не зробить ніяких кроків до того, щоб покласти край анексії Криму, що порушила міжнародне право, і воєнній агресії на сході України, це буде руйнівним для майбутнього Заходу. Для демократичного світу, що ґрунтується на спільних цінностях і принципах, це буде признанням у власній недієздатності».

Автор звертає увагу на наявні ознаки того, що Трамп шукає оборудки з Путіним, яким захоплюється, – «ціною права України на самовизначення».

Він застерігає: «Якщо Захід покине напризволяще свої принципові позиції, це стане з його боку фатальною історичною помилкою. Якщо Росію винагородити за політику насильства щодо України, це не лише означатиме кінець нинішнього європейського мирного порядку – це також буде рівнозначне відмові демократій самих від себе».

Адже Кремлеві йдеться ніяк не про «справедливий» компроміс, мовиться у статті: «Глибинним підґрунтям агресивної політики Путіна є його нав’язливе прагнення будь-що перешкодити розвиткові України в демократичну державу, бо такий успішний шлях стане прикладом, привабливим і для російського суспільства, і тим поставить під загрозу Путінове автократичне панування».

При цьому автор звертає увагу: «В буянні спекуляцій навколо майбутнього санкцій і відносин Заходу з Росією тенденційно пускають на дно те, що все-таки мало б бути в першому рядку, а саме долю України – країни, що, незважаючи на надзвичайний зовнішній і внутрішній спротив, твердо йде курсом демократизації – і при цьому, всупереч поширюваним на Заході твердженням про протилежне, досягла в цьому чудових успіхів».

«Як поводитися з Росією: Не зраджуйте відважних українців»

Колишній постійний представник США в ОБСЄ Данієл Бер, відомий рішучими виступами на захист України від агресії Росії, який залишив посаду з завершенням роботи попередньої адміністрації США, теж критично оцінив можливу домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У статті «Якщо Трамп спробує піти на оборудку з Путіним, то він уже програв», оприлюдненій у тижневику Foreign Policy, він пише: «Міжнародний порядок ґрунтується на цінностях, інституціях і моральному лідерстві, а не на політиці оборудок».

Автор звертає увагу, що Трамп вважає, що може перенести своє головне вміння у приватному секторі, вміння укладати ділові угоди, у світ зовнішньої політики. «І, можливо, ніде цей небезпечний підхід Трампа до зовнішньої політики не викликає більшого занепокоєння, як у його очевидному бажанні задовольнити Путінову Росію», – пише автор і звертає увагу на те, що саме президент США може бути готовий здати своєму візаві з Росії задля легкого досягнення угоди: «Досі заяви Трампа наводили на думку, що він може бути готовий здати два взаємно пов’язані аспекти зовнішньої політики США з часів від завершення Другої світової війни: стратегічну інвестицію в систему міжнародної політики, що ґрунтується на визнаних правилах, і моральне лідерство, що ґрунтується на відданості людській гідності і свободі».

Автор наголошує, що такі дії були б не зразком мистецтва керування державою, а продажем важко завойованого лідерства Америки у світі, причому дешевим продажем.

«Трамп може подумати, що був дуже хитрим, привабивши Путіна думкою про те, що США приймуть незаконне вторгнення до Криму і спробу його анексії, чи про скасування санкцій за дії Росії на півострові і за влаштований нею конфлікт на сході України. Але Трамп і його команда, здається, так і не зрозуміли, що в той самий момент, як вони сядуть за стіл, щоб укласти такі оборудки, – …Америка вже буде програла», – мовиться у статті.

І причина цього програшу в тому, що не має значення, яку ціну виб’ють Трамп і його команда з Кремля, пише Данієл Бер: «Пішовши на оборудки з Путіним, що підривають принципи міжнародного права, такі, як передчасне зняття санкцій чи зміну політики США щодо Криму, Білий дім буде куплений системою, заснованою на угодах, а не на правилах. І саме такого угодовства, позбавленого принципів, і прагнуть Путін та інші авторитарні керівники – того угодовства, для подолання якого так тяжко працювали ті, хто прагне миру, добробуту і людських свобод у всьому світі».

Данієл Бер: «Моя остання стаття у Foreign Policy – про небезпеки угодовства і очевидну стратегічну сліпоту Трампа»