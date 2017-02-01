Радіо Свобода Daily: складна, але контрольована ситуація в Авдіївці

Авдіївка: вогонь і холод

Обстріли Авдіївки – найгарячішої точки 2017 року – не припиняються. Тому відновити енергопостачання там не змогли. Авдіївський коксохімічний завод підтримував тепло в оселях вдень на рівні 15 градусів тепла. В місті організували намети для обігріву. З усієї України в Авдіївку надсилають гуманітарні вантажі. До масової евакуації поки що не дійшло, через те, що режим тиші так і не запрацював. Усі деталі довкола складної ситуації у місті Ви можете дізнатися із блогу, а також з інтерв’ю зі свідком обстрілу.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Окрім того, в окупованому Донецьку знеструмлена шахта імені Засядька. З-під землі евакуювали всіх 203 заблокованих гірників.

А от міжнародну реакцію на загострення ситуації на Донбасі можна сформулювати однією фразою: «Путін випробовує Трампа».

Підвищення тарифів

Від 1 лютого в Україні зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію – для підприємств і організацій. А через місяць вартість електроенергії має збільшитися для населення. Експерти пояснюють, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги зростатимуть, зокрема через можливі коливання курсу гривні та імовірне збільшення вартості імпортного газу. Тоді як представники енергогенеруючих компаній та частина експертів називають систему утворення тарифів в Україні непрозорою та нелогічною і вбачають у подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки.

Бразилець із угруповання «ДНР»

Громадянин Бразилії став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі. Печерський суд Києва присудив йому 13 років в’язниці з конфіскацією майна. Ім’я засудженого офіційно не називають, але, за інформацією ЗМІ, мовиться про Рафаеля Лусваргі, затриманого минулої осені у київському аеропорту «Бориспіль». Його історію можна дізнатись за посиланням.

Жити заради справедливості

Еміль Курбедінов ‒ один із провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він надав і продовжує надавати юридичну допомогу десяткам політиків, активістів, журналістів і зокрема ‒ переслідуваним мусульманам. Нещодавно він сам помінявся з ними місцями: 26 січня вдома і в офісі Курбедінова відбулися обшуки, а його самого заарештували на 10 діб за «поширення екстремістських матеріалів». Проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» вирішив познайомити читачів із біографією Курбедінова і розповісти, що говорять про нього колеги, соратники та рідні.

Ключ від «Євробачення»

Відтепер Київ офіційно став господарем пісенного конкурсу. Меру Києва Віталію Кличку вручили символічний «ключ» від «Євробачення», після чого він заявив, що протягом двох тижнів проведення конкурсу в Києві очікують близько 20 тисяч гостей. Продаж квитків на це дійство стартує вже наступного тижня.

Не можемо обійтись і без публікацій з приводу трьох мовних законопроектів, які невдовзі потраплять у сесійну залу парламенту. В одній із них народний депутат Ірина Подоляк закликає до спокійного і зваженого прочитання проекту закону, яке б показало: чорного кота у темній кімнаті немає. А в іншій публікації кримчанин Рустем Аблятіф поряд із українською звертає увагу законотворців і на ситуацію з мовою киримли.

Чи спорожніють полиці?

У продовження мовної теми наостанок сьогодні матеріал про заборону на ввезення в Україну російських книг із антиукраїнським змістом. Керівництво України наголошує: про заборону всіх російських книг не йдеться. Але, як виглядає, по факту наразі саме так, бо держава поки не розробила механізм перевірки книг для їхнього легального ввезення. Поки ж люди, які перетинають кордон, скаржаться на те, що митники забирають у них навіть літературу з ручної поклажі, розповів автор програми про книжки на київському Old Fashioned Radio Данило Ваховський. То чи спорожніють полиці українських книгарень та як Україна дбає про гуманітарну безпеку? Дискусійний матеріал російської редакції Радіо Свобода про це ось тут.

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