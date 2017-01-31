LIVE | Брифінг Гройсмана щодо ситуації в Авдіївці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе брифінг щодо ситуації, яка склалась в Авдіївці.

Обстріли Авдіївки почались вранці в неділю і тривають уже четвертий день. Підтримувані Росією бойовики пошкодили останню лінію електропередач, тож місто залишилося без води, електрики і теплопостачання. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки. Сторони звинувачують одна одну в ескалації. У місті розгорнули намети для обігріву, де можна підзарядити техніку, поїсти та випити гарячого. Авдіївський коксохімічний завод забезпечує мінімальне виробництво.