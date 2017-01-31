«Євробачення-2017»: подробиці про останні кроки до початку фінішу

У Києві в колонній залі КМДА у вівторок відбулося жеребкування країн-учасниць «Євробачення 2017». За його результатами визначили, хто братиме участь у першому, а хто – у другому півфіналі. Шість країн – представники «Великої п’ятірки» і країна-господар – стали автоматичними фіналістами конкурсу. Одразу до фіналу пройшли: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна. Щодо підготовки до «Євробачення-2017» Радіо Свобода запросило до розмови одного з виконавчих продюсерів цього конкурсу Олександра Харебіна.

– Ми вже знаємо, де відбудеться конкурс, який логотип «Євробачення 2017», коли відбудуться відбори учасників, знаємо, що вестиме ці відбіркові конкурси шоумен Сергій Притула. А чи відомо, хто буде модерувати кількома іноземними мовами сам конкурс у травні? Чи вже є кандидати, які не тільки вільно володіють мовами, а ще й дуже атрактивно виглядають, чи ж для них також буде конкурс?

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– Відбір ведучих вже був. До фіналу пройшло по десять жінок і чоловіків. Зараз вирішення цього питання перебуває на фінальній стадії. Ми очікуємо, що наступного тижня, може за два тижні, ці люди будуть презентовані країні. І Україна знатиме прізвища тих двох ведучих, може одного, а може троє буде ведучих. Концепція шоу наразі теж вирішується: скільки буде ведучих, якої статі вони будуть, але вони повинні вільно володіти англійською мовою і бажано, щоб вони володіли французькою. Це умова, яка не обговорюється.

– Нинішнє жеребкування – чи бачите Ви в такому розподілі учасників якийсь плюс для України чи навпаки мінус (скажімо, коли сильні суперники будуть у другому півфіналі, ближче до українського учасника, який виступатиме лише в фіналі?

Може, український переможець буде настільки неперевершений, що нас не буде хвилювати розподіл місць при жеребкуванні

– Це ж конкурс пісень. Ми подивимось, наскільки сильні пісні, наскільки доля буде до України схильна. Ми очікуємо, що Україна ще раз переможе, і «Євробачення» 2018 року теж буде в Україні. Ті балади, ті команди, які вже в своїх країнах перемогли – сильні люди. Подивимось. Ми ще не бачили усіх виконавців, щоб можна було прогнозувати, де буде країна. Ми не знаємо, хто від України переможе. Може, український переможець буде настільки неперевершений, що нас не буде хвилювати розподіл місць при жеребкуванні.

– Ось якраз щодо неперевершеності: 4 лютого почнеться відбір учасника. Чи серед 24 претендентів Ви особисто бачите такого, хто би міг завоювати для України знову перемогу – чи може Україні така ситуація зараз і не на користь?

Той же Костянтин Меладзе сказав, що бачить Україну як мінімум у трійці переможців. Ми можемо повірити йому

– Це питання і до виконавців з інших країн, тобто всі конкурують між собою. Ми не можемо говорити про вподобання мої чи аудиторії української. Є іноземна аудиторія, яка може оцінити виконавця по-іншому, ніж ми. Серед тих виконавців, що пройшли у фінал національного відбору, є люди беззаперечно сильні, які можуть поборотися. Той же Костянтин Меладзе сказав, що бачить Україну як мінімум у трійці переможців. Ми можемо повірити йому.

– Відсутність керівника Національної суспільної телерадіокомпанії – чи впливає вона на підготовку до конкурсу? І чи буде у близькому майбутньому новий керівник?

Фактично людина, яка очолить суспільний мовник, отримає всі лаври у людини, яка провела «Євробачення», вже в статусі голови правління суспільного мовника

– По суспільному мовнику – це дуже важливе питання. Зараз, коли люстрація компанії завершилась, Наглядова рада суспільного мовника вирішує, коли вона оголосить конкурс на голову правління. Ми очікували, що конкурс буде оголошено цього понеділка, але його не оголосили. Там є технічна затримка, пов’язана з положенням про конкурс. Його оприлюднення стане початком конкурсу на голову правління. Згідно з тією інформацією, якою я володію, конкурс триватиме приблизно два місяці. Якщо до кінця цього тижня Наглядова рада оголосить конкурс, то голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії з’явиться на початку квітня. До «Євробачення» залишиться місяць, і фактично людина, яка очолить суспільний мовник, отримає всі лаври у людини, яка провела «Євробачення», вже в статусі голови правління суспільного мовника.

– Ми сьогодні запитали наших слухачів – перехожих Києва, зокрема – як вони поставилися до нового логотипу «Євробачення-2017», який представили напередодні, чи він їм подобається. А скажіть, як відреагували ваші закордонні партнери із підготовки «Євробачення» на нього?

Логотип обирався серед 23 запропонованих логотипів та слоганів, які робили 11 агенцій, українських креативних, найкращих агенцій. Тобто в нас вибір був дуже складний

– Нагадаю, що логотип обирався серед 23 запропонованих логотипів та слоганів, які робили 11 агенцій, українських креативних, найкращих агенцій. Тобто в нас вибір був дуже складний. Після того, як українська команда відібрала деякі логотипи, висловила свої побажання, цей логотип затверджувався Наглядовою радою Європейської мовної спілки. Європейська спільнота, наші європейські колеги схвалили цей логотип, вони його затвердили, протестувавши його на своїх аудиторіях. Вони підтвердили, що він буде прийнятний для європейської аудиторії, і він є фаворитом нашої аудиторії, нашої української команди.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні, фінал запланований на 13 травня. Конкурс триватиме на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра.