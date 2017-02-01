Авдіївка – екзамен для України і тест для Заходу (огляд преси)

Загострення ситуації на Донбасі під Авдіївкою є прикладом не просто порушення Кремлем Мінських домовленостей, а й очевидною додатковою базою для суду проти Росії як агресора і окупанта, наголошує газета «День». Видання пише, що зараз спостерігається перша хвиля реакції офіційних представників європейських держав. Журналісти нагадують, що стежать за цією хвилею не лише в Києві, а й у Москві. Якщо ця реакція буде недостатньою, Росія отримає чіткий сигнал – шанси на безкарність за свої злочини зростають. На цьому видання наголошує в статті «Екзамен для України, тест для Заходу».

А в статті «Авдіївка – як символ» «День» наголошує, що нині в Україні існують два різні світи: реальний, в якому війна будь-якої миті може перекинутись за лінію умовного розмежування, і програмний, де ухвалюються документи про поглиблення співпраці з окупованими територіями, звучать промови про необхідність поглибити горизонтальну дипломатію громад з окупованої і вільної частини українського Донбасу. Основна вимога часу, на яку треба відповідати й українській владі, й українському суспільству, – це створення ефективних стратегій протидії іноземній агресії. Авдіївка стала нагадуванням про те, що є насправді важливим. Вона є символом того, що будь-які домовленості з країною-окупантом підписуються кров’ю українців, наголошує газета.

Газета «День» також нагадує, що 1 лютого уряд збирається розглянути законопроект про створення нового органу замість податкової міліції. У Міністерстві фінансів упевнені: документ дозволить прибрати корупційну складову в діях нового органу. З ініціативи Мінфіну, нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Детальніше газета розповідає у публікації «Маски-шоу» для бізнесу обіцяють відмінити».

Газета «Україна молода» аналізує – чи можливі цього року дострокові парламентські вибори та які чинники можуть до них призвести. Видання пише, що питання політичного пожвавлення та актуалізації питання дострокових парламентських виборів слід очікувати навесні, коли уряд Володимира Гройсмана звітуватиме за рік роботи. Відтак, якщо вибори й відбудуться, то не раніше жовтня, зазначає газета у статті «Пора на вихід».

В цьому ж числі «Україна молода» стверджує, що обмежувальні мита на ввезення російських азотних добрив зможуть врятувати українську хімічну промисловість та гарантувати захист продовольчої безпеки держави. На цьому наголошується в статті «Імпорт як зброя».

Злочинці, які орудують на українських трасах і парковках, оновили свої методи. Якщо раніше бандити стрибали з мостів на фури, то тепер облюбували «кишені» і стали вимагати гроші за проїзд. Чого побоюватися українським водіям на трасах і як вберегтися від злочинців – з'ясувала газета «Сегодня».