У Запорізькій поліції не називають причин звільнення учасників турніру пам’яті загиблого на Майдані «беркутівця»

Запоріжжя – Заступник начальника Нацполіції Запорізької області Андрій Долинний був присутній на турнірі пам’яті «беркутівця», загиблого на Майдані, й після цього звільнився з лав МВС. Боксерський турнір, що відбувся 21-го січня цього року, набув розголосу в місцевих, загальноукраїнських ЗМІ та соцмережах. Після резонансу, крім заступника голови Нацполіції регіону, покинув лави правоохоронців ще один учасник заходу. Хоча офіційних причини їх звільнення у Національній поліції досі не назвали.

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Розголосу інформації про боксерський турнір надали журналісти запорізького сайту «061». Про подію медійники дізналися з іншого електронного ресурсу, розповіла головний редактор сайту «061» Тетяна Гонченко.

«Раніше цей сайт засвітився у листуванні сепаратистів – в одній зламаній пошті. Ми періодично моніторимо його на предмет таких сумнівних статей. Таким чином ми побачили цю статтю вона нас дуже обурила і вирішили, що треба якось підіймати тему докладніше – не можна її лишати ось так, якщо в місті проводять такі події на підтримку «Беркуту». Спочатку написали про це новину», – каже журналістка.

У турнірі брали участь команда ветеранів спецпідрозділу «Беркут» та бійців підрозділу спецпризначення Національної поліції у Запорізької області. Як гість на заході був присутній заступник начальника Національної поліції регіону Андрій Долинний.

Боксерські змагання були присвячені пам’яті запорізького «беркутівця» Сергія Цвигуна. Він загинув від вогнепального поранення, завданого невідомою особою 20 лютого 2014 року на Майдані.

Окрім статті на сайті «zp.today», журналісти видання «061» знайшли також схвальні публікації про подію на проросійських сайтах та відео з турніру, яке було завантажене на Youtube-канал Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Про це, а також про учасників заходу медійники опублікували розгорнуту статтю на своєму ресурсі. Головний редактор Тетяна Гонченко каже: її особливо вразило те, що учасникам змагань подарували книгу екс-«беркутівця» втікача Андрія Собіна «Непокоренный «Беркут».

Події такого типу, на яких хвалять «Беркут» – це ненормальна ситуація, особливо якщо в ній бере участь заступник начальника поліції

«Я її «прогуглила» і виявила, що це книга видана вже після анексії Криму у сімферопольському видавництві, і побачила, її дуже розхвалили саме сепаратистські сайти на кшталт «Русская весна». Там дуже багато рецензій, що ось хтось нарешті сказав правду про Майдан. Ця книга написана «беркутівцем», що втік до Росії. Події такого типу, на яких хвалять «Беркут» – це ненормальна ситуація, особливо якщо в ній бере участь заступник начальника поліції. Дуже здивувало, що таке в принципі можливо, у Запоріжжі», – розповідає журналістка.

Кадрові рішення

Оприлюднена інформація про турнір одразу знайшла відгук: її обговорювали в соцмережах та поширювали загальнонаціональні ЗМІ. Ввечері 23 січня з’явились перші відомості про реакцію керівництва МВС України на подію. Так, сайт «Цензор.нет» оприлюднив, з посиланням на державного секретаря МВС України, інформацію про звільнення з органів МВС усіх учасників змагань.

І під час брифінгу новий очільник Національної поліції у Запорізькій області Олег Золотоноша заявив, що Андрій Долинний та ще один учасник турніру – представник підрозділу спецпризначення, звільнені на підставі статті 77 закону «Про Національну поліцію». Частина перша цієї статті, яка називається «Звільнення зі служби в поліції», містить 11 пунктів, які перелічують усі можливі підстави припинення служби у лавах правоохоронних органів, у тому числі за власним бажанням, через хворобу, за віком тощо. Яким саме пунктом керувались під час звільнення учасників події Олег Золотоноша не уточнював, як не називав і другого поліцейського, який теж покинув лави Нацполіції після участі в турнірі.

Звільнення за власним бажанням

Наступного дня після появи інформації про звільнення Андрія Долинного, Радіо Свобода звернулося до нього по коментар. Правоохоронець заявив, що впродовж тижня не обговорюватиме ситуацію. За тиждень ми повторно зв’язалися з Андрієм Долинним, і він сказав, що звільнився з лав запорізької поліції за власним бажанням.

Так, я звільнився за власним бажанням

На запитання про причини, відповів так: «Прийняв таке рішення, тому що сержантському складу і лейтенантам спину потрібно прикривати полковникам, або підполковникам – командирам, а полковнику повинні прикривати спину керівники більш вищого рівня. Ось і вся відповідь. Так, я звільнився за власним бажанням», – сказав колишній заступник головного поліцейського Запорізької області.

Пояснити, що означають його слова, Долинний відмовився і завершив розмову з кореспондентом Радіо Свобода.

Інформацію про звільнення Долинного за власним бажанням, підтверджує і голова обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Віктор Нестеренко. Профспілковий діяч особисто візував відповідний наказ. У профспілці патріотичні настрої Андрія Долинного під сумнів не ставлять. Нагадують, що поліцейський влітку 2014 року брав участь у бойових діях на сході України.

«В АТО він поїхав одним із перших з гарнізону на чолі зведеного загону тоді управління МВС. Ще в червні 2014 року, коли були запеклі бої за місто Краматорськ. Наскільки пам’ятаю, вони на другий день, коли було звільнено Краматорськ, зайшли в місто, налагоджували мирне життя в зоні АТО. Як патріот, як людина, що брала участь у проведені АТО був занесений на ДНР-івському сайті «Трибунал Новоросії» як ворог ДНР», – каже Віктор Нестеренко.

«Багато працівників колишнього «Беркуту» не зрадили» – профспілка

Активне ж тиражування інформації про турнір у проросійських пабліках та ЗМІ профспілковий діяч Віктор Нестеренко вважає провокацією, спрямованою на розхитування ситуації у Запорізькому регіоні. Також, зазначає: турнір пам’яті Сергія Цвигуна мав неофіційний характер – ані головне управління Нацполіції, ані профспілка до його організації не має жодного стосунку.

Наші запоріжці, колишні «беркутівці», є героями АТО, нагороджені орденами. Тут потрібно розрізняти

«Захід неофіційний, організовувався спілкою ветеранів спецпідрозділу колишнього «Беркуту». Є громадська організація «Беркут», яка на сьогоднішній день, наскільки я розумію, зареєстрована. Андрій Володимирович (Долинний – ред.) був тоді запрошений у якості гостя. Хочу наголосити, що захід проходив під прапором, з гімном України, а те, що хтось із запрошених виголошував якісь промови, то вважаю, що Долинний у цьому не винний. Доносять, як негативне ставлення до майданівців, позитивне – до «беркутівців». Але потрібно розрізняти цих людей. Які стріляли в формі «Беркуту» – їх, цих злочинців, звичайно, треба притягувати до відповідальності. Але багато працівників того ж колишнього «Беркуту», наші, запорізькі, не зрадили. Наші запоріжці, колишні «беркутівці», є героями АТО, нагороджені орденами. Тут потрібно розрізняти», – ділиться Віктор Нестеренко.

Заходи пам’яті Сергія Цвігуна в регіоні відбуваються не вперше: у січні минулого року проходив турнір з боксу, а у вересні 2016 року – молодіжні змагання з дзюдо.

Інформація про них розміщувалась на сайті головного управління Нацполіції регіону. Втім, уваги запорізьких ЗМІ раніше не привертала.