Рада безпеки ООН у четвер проведе засідання щодо загострення ситуації на Донбасі – Єльченко

У четвер, 2 лютого, у Нью-Йорку, о 3 годині дня за місцевим часом (22:00 за Києвом) відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в зоні конфлікту на сході України, зокрема в Авдіївці Донецької області. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі «Голосу Америки».

«На цьому засіданні будуть виступати високі представники секретаріату ООН, представники ОБСЄ – це буде серйозний розгляд цього питання», – сказав він, а також поінформував про результати закритих консультацій, що відбулися з цього питання в Раді безпеки ООН напередодні.

«Мали хорошу дискусію. Майже всі члени Ради безпеки, які виступили, а виступили майже всі, крім двох делегацій, майже всі підтримали ту картину, яку ми намагалися показати у своєму виступі. Що йдеться про нічим не спровокований наступ російсько-терористичних військ на Авдіївку і навколишні села і містечка. В результаті чого гинуть не лише військові, а і мирні мешканці, під загрозою 400 тисяч людей, які проживають у цьому регіоні. А температура, і це мабуть найбільш вразило всіх моїх колег, що зараз там мінус 20 за Цельсієм, ремонтні бригади намагаються дістатися до місць, які пошкоджені обстрілами з окупованої території – це дійсно, гуманітарна катастрофа», – розповів дипломат.

Володимир Єльченко повідомив, що не почув жодних сумнівів від жодної делегації стосовно того, яка сторона розпочала хвилю насильства. Крім, звичайно, російської делегації, яка, за його словами, «перевертає все з ніг на голову» і заявляє, що це розпочало українське військо.

«Були згадані заяви міністра оборони України, міністра внутрішніх справ про нібито якісь плани України військовим шляхом захопити кордони, – зазначив дипломат. – Я поставив пряме запитання своєму російському колезі, це був заступник постпреда: як ви собі уявляєте, щоб країна захоплювала власні державні кордони? Відповіді у нього, звичайно, не було».

Володимир Єльченко також висловив вдячність шведському головуванню в Раді безпеки ООН за дуже швидке, майже миттєве реагування на прохання скликати закриті екстраординарні консультації з питання про загострення ситуації на Донбасі, що і було зроблено, за його словами, буквально протягом однієї-двох годин. З 1 лютого упродовж місяця в Раді безпеки ООН головуватиме Україна.

Запеклі бої неподалік Авдіївки розпочалися вранці 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто, через що виникли проблеми із його життєзабезпеченням.