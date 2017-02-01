LIVE | Загиблі оборонці Авдіївки. Прощання

У середу об 11:00 українці прощатимуться із вояками, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

Обстріли Авдіївки почались вранці в неділю і тривають уже четвертий день. Підтримувані Росією сепаратисти пошкодили лінію електропередач, створивши проблеми із життєзабезпеченням міста. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки. Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

У місті розгорнули намети для обігріву, де можна підзарядити техніку, поїсти та випити гарячого. Авдіївський коксохімічний завод забезпечує мінімальне виробництво.