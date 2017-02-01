Без електрики і зв’язку, але з «глибокою занепокоєністю»: як минула ніч в Авдіївці

Київ – Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, проблеми з мобільним зв’язком. Українська військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, заявив прем’єр Володимир Гройсман під час брифінгу напередодні пізно ввечері. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей. На сьогодні заплановані засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську та комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.

Майже сотню випущених снарядів з «Градів» в районі Авдіївки нарахував штаб АТО за минулу добу станом на ранок. Окрім того, відповідно до оприлюдненої заяви, стріляли також із мінометів і танків.

Загострення українські військові фіксують також на Маріупольському та Луганському напрямках. Є поранені і один загиблий військовий, повідомляє штаб української військової операції.

МВС України повідомляє, що в Авдіївці розгорнули пункти обігріву. За даними голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, їх 11.

На сайтах угруповання «ДНР» повідомляли про обстріли низки населених пунктів, включно і з самим Донецьком. За їхніми даними, є поранені і загиблі, зокрема, серед цивільних, однак цю інформацію наразі Радіо Свобода не може перевірити.

Ніч в Авдіївці минула спокійніше, хоча обстріли були – Жебрівський

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що відновлення пошкодженої інфраструктури в Авдіївці Донецької області почнеться відразу після припинення обстрілів. Ресурси на це, зокрема грошові, в області є, каже він.

Як повідомив вранці Павло Жебрівський, вночі обстріли в районі Авдіївки послабились, порівняно із попереднім днем, але не припинились.

За словами заступника голови військово-цивільної адміністрації Донеччини Ігоря Стокоза, ввечері вдалося підняти температуру теплоносія до 50 градусів на виході і приблизно 15-20 градусів у квартирах, раніше Авдіївський коксохімічний завод використовував коксовий газ, а зараз він працює для опалення на природному газі.

Станом на ранок всі медичні заклади Авдіївки працюють, 31 січня з міста евакуювали 10 «важких» пацієнтів до Костянтинівки, зазначив Стокоз у коментарі Радіо Свобода.

«Сьогодні готові вивезти зі стаціонарного закладу системи соціального захисту інтернатного типу ще 21 особу», – повідомив він.

За інформацією МВС, йдеться про геріатричний заклад.

Масова евакуація планувалась, якщо не працюватиме «Коксохім» – волонтер

Президент Петро Порошенко доручив головам обласних адміністрацій та КМДА вжити заходів для допомоги людям в Авдіївці: збирати теплий одяг, визначити місця для тимчасового розміщення, якщо знадобиться евакуація.

Станом на нинішній ранок офіційно її не оголошували.

Водночас, як розповів Радіо Свобода волонтер, пастор церкви «Добра новина» Петро Дудник, який допомагає охочим людям виїхати із Авдіївки, протягом дня вони так вивезли близько 12 людей у Слов’янськ і Костянтинівку. Окрім того, за його словами, деякі родини виїжджали власним транспортом.

«Масова евакуація планувалась, якщо не буде працювати коксохімзавод, тобто не буде тепла у багатоповерхових будинках і люди почнуть мерзнути. Не було людей, які б хотіли. Ми запрошували людей, їздили. Люди, яких ми привезли – це зі старої Авдіївки, буквально з промзони. Тільки зараз починають в групах (публікувати – ред.) телефони наші і так далі, що ми готові, бо люди навіть не знають, що хтось може (їх вивезти – ред.)», – зауважує священик.

Волонтерка Олена Розвадовська розповідає, що завдяки щасливому збігові обставин вдалося вивезти вчора зі Старої Авдіївки дівчинку Риту і її маму, яка має певні проблеми зі здоров’ям – і через це сім’я виявились фактично заблокованою у себе вдома. Ця частина міста потерпає від обстрілів, зокрема, волонтерка розповідає, що бачила свіжі сліди від снарядів.

«У Старій Авдіївці у мене насправді є дуже багато дітей знайомих і підопічних, і сімей. Просто додзвонитися до когось неможливо. Зв’язок (мобільний – ред.) лежить – і «Life», і «Київстар», і «МТС» – особливо у старій частині Авдіївки, – визнає вона. – І полягала складність питання в тому, щоб їхати за тими адресами, тому що за 5 хвилин ми сім’ю не зберемо, не вивеземо, треба буде їх готувати».

Між тим, за словами Розвадовської, у центральній частині Авдіївки (район «Хімік») вчора було багато дітей, яких відпустили зі школи.

Співрозмовник Радіо Свобода Андрій, який живе в Авдіївці, але напередодні виїхав із міста, припускає, що масово люди не виїжджатимуть.

«Я все одно думаю, що більшість залишиться у місті, тому що – так, ситуація погіршилась, почалися обстріли міста, але люди переживали це не одного разу, і багато хто вже звик», – говорить чоловік.

Що ж до побутових умов, то, за його словами, у приватному секторі старої частини міста будинки оснащені печами, у багатоповерхівках централізоване опалення працює, електрики немає, хоча телефон можна підзарядити біля пунктів обігріву, де є генератори, і, ймовірно, за певну оплату – біля магазинів.

Елемент «великих оборудок»

За словами Олексія Мельника, співдиректора програм із міжнародної безпеки Центру Разумкова, дуже складно пояснити, із якою метою відбувається ескалація конфлікту на Донбасі. Серед експертів навіть звучить версія, що активізація обстрілів пов’язана із новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом – нібито Росія хоче подивитись, якою буде реакція нової американської влади.

«Тобто це може бути тестування, наскільки ця тема цікава для Трампа як елемент майбутніх, як це Трамп називає «великих оборудок» – «great deal», – припускає експерт.

Що ж до подальшого розвитку подій, то за словами Олексія Мельника, раніше у випадку спонтанних загострень конфлікту, їх врегульовували у спільному координаційному центрі, однак зараз очевидно у тамтешніх офіцерів (він говорить про офіцерів з російського боку – ред.) для цього недостатньо повноважень. Так само, на думку Мельника, і в Європи немає інструментів негайного впливу.

Більш широко трактує ситуацію постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Загостренням на фронті Росія замірює середню температуру в євроатлантичній палаті. Принципова реакція партнерів стримає РФ, квола – заохотить», – написав він у Twitter.

Дипломат також анонсував 1 лютого засідання комітету міністрів Ради Європи на рівні послів щодо ескалації конфлікту на сході України.

Речник президента Росії Дмитро Песков, як повідомляє «Дождь», який не транслюється в Україні, поклав відповідальність за загострення на фронті на Київ.

Рада безпеки ООН провела засідання у закритому режимі і оприлюднила заяву, у якій засудила використання важкого озброєння і висловила підтримку територіальної цілісності України.

Окрім того, заяви із засудженням екскалації конфлікту оприлюднила низка європейських політиків.

Бої поблизу Авдіївки розпочались 29 січня. У загостренні конфлікту сторони звинувачують одна одну. За останніми даними української сторони, 7 військових загинули, десятки було поранено. Серед цивільних, за цією інформацією, 5 постраждалих. Сепаратисти, у свою чергу, заявляють про загибель 2 військових і однієї цивільної жінки та 6 поранених солдатів внаслідок обстрілів з боку українських сил.

На 1 лютого щодо Авдіївки заплановане засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.