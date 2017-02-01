З українцем Ломаченком готовий битись американський нокаутер Гарсія

Американський боксер Майкі Гарсія, на чиєму рахунку 30 перемог нокаутом у 36 поєдинках на професійному ринзі, висловив бажання зустрітись із українським боксером Василем Ломаченком. Гарсія, який днями виграв титул чемпіона світу у легкій вазі, нокаутувавши суперника, готовий боксувати із українцем, якщо той підніметься до його вагової категорії.

«Я був би радий такому виклику, якщо Ломаченко підніметься у мою вагову категорію», – наводить слова Гарсії видання boxingscene.com.

Ломаченко є чемпіоном світу у напівлегкій та другій напівлегкій ваговій категорії. Раніше його промоутери заявляли, що розглядають можливість переходу українця до важчої категорії.

«У нього надзвичайний технічний рівень. Я також маю хороші боксерські навички, яких глядачі ще не бачили, тож у мене була би хороша нагода їх продемонструвати», – цитують Майкі Гарсію в американському онлайн-виданні.

Ломаченко та Гарсія мають історію поєдників із тими самими суперниками. Так Гарсія у 2013-му впевнено переміг мексиканця Салідо, який завдав українцю єдиної поразки на професійному ринзі у 2014-му році.

У 2014-му Гарсія назвав Василя Ломаченка «аматором» після того, як той програв у поєдинку Салідо.

Гарсія також у 2013-му нокаутував пуерторіканського боксера Романа Мартінеза, перемога над яким (також нокаутом) у 2016-му році є одним із найяскравіших досягнень Ломаченка у професіоналах.

Тренер Майкі Гарсії, його брат Роберт Гарсія, який є одним із найуспішніших тренерів боксерів-професіоналів, у декількох нещодавніх інтерв’ю не приховував захоплення Василем Ломаченком. Він зокрема заявляв, що «ніхто не зрівняється із Ломаченком за технічною майстерністю».