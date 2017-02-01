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01 лютого 2017, Київ 13:20
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 лютого (карта)
01 лютого 2017, 12:49
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1 лютого
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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