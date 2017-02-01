Жителька Авдіївки, що на Донеччині, прийшла до пункту обігріву українських військових, та просить їх не лишати місто в біді. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі сьогодні, 1 лютого, продовжують обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів. Бойовики заявляють про 4 загиблих цивільних, про військові втрати зі свого боку не повідомляють. (Відео Facebook-сторінки Міністерства оборони України)