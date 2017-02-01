Адвокат: двох офіцерів ФСБ Росії і співробітника «Касперського» звинуватили у зраді

У Росії двом офіцерам Федеральної служби безпеки і співробітникові «Лабораторії Касперського» висунули звинувачення у державній зраді на користь США, повідомили російські новинні агенції з посиланням на адвоката Івана Павлова.

Він уточнив, що йдеться про голову відділу розслідування комп’ютерних інцидентів «Лабораторії Касперського» Руслана Стоянова, керівника відділу центру інформаційної безпеки ФСБ Росії Сергія Михайлова і його заступника Дмитра Докучаєва. Про їхній арешт у справі про злом персональних акаунтів високопоставлених російських чиновників стало відомо минулого тижня.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 1 лютого заявив, що арешти співробітників ФСБ ніяк не пов’язані зі звинуваченнями з боку США в хакерських атаках.