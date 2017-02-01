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01 лютого 2017, Київ 16:16
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Жителі Авдіївки розповідають про ситуацію в місті (опитування)

Жителі Авдіївки розповідають про ситуацію в місті (опитування)
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Кореспонденти Радіо Свобода запитали у жителів Авдіївки, що на Донеччині, про ситуацію останніх днів у місті. Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

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