«Власними діями Росія заганяє себе в кут» – Гримчак про Авдіївку

Активізацією бойових дій в районі Авдіївки біля Донецька і недотриманням мінських домовленостей Росія заганяє себе в кут. Про це у програмі «Ваша Свобода» заявив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак. За його словами, у Кремлі не розуміють, що подібна поведінка Москви може призвести до відсутності взагалі будь-якого діалогу її із Вашингтоном. У свою чергу, кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін вважає, що російська влада не зупиниться ні перед чим, аби змусити лідерів ЄС та США сісти за стіл переговорів та визнати – «Україна – невід’ємна сфера впливу Москви».

У середу російські представники Спільного центру з контролю і координації дали письмові гарантії про припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ раніше повідомили: через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення залишаються окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Проте підтримувані Росією бойовики порушили «режим тиші», і відкрили вогонь у бік бригади ремонтників, повідомив Павло Жебрівський.

У Москві тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що загострення ситуації в Авдіївці є приводом для «скорішого відновлення діалогу і співпраці між Росією і Америкою».

Російській владі не вдасться досягти поставлених цілей, вважає радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак. За його словами, у Москві «хочуть прямих перемовин Трамп-Путін, де вирішать всі проблеми».

«Власними діями Росія заганяє себе в кут, коли ніякої співпраці з новою американською адміністрацією просто не буде взагалі. Це нам вигідно», – зазначає Гримчак.

Цинічною заяву Дмитра Пєскова називає журналіст російської «Нової газети» Павло Канигін. Він вважає, що російська сторона й далі нагнітатиме ситуацію на сході України.

«Це елемент тиску на українську владу, який реалізовується російською стороною. Сигнал і українській владі, і західному співтовариству, і американському лідеру, що Росія продовжить свою політику щодо укріплення сфери впливу на території України», – говорить Канигін.

Однак Кремлю не вдасться перезавантажити стосунки між Москвою та Вашингтоном, переконаний Юрій Гримчак.

«Найближчим часом, якщо цього вже не відбулося, та ж адміністрація Трампа і він сам зрозуміє, що будь-які письмові, інші клятви, які дає Російська Федерація, ні на що не впливають і нічого не варті. Якщо вони не виконують їхніх планів», – зауважує посадовець.

Аби не допустити гуманітарної катастрофи у населених пунктах окупованої частини Донбасу у зв’язку з відсутністю електроенергії і води, сепаратисти і Росія будуть змушені погодитися на режим тиші, впевнений Гримчак.

«Я думаю, що гостра фаза закінчується. Або сьогодні, або завтра відновиться електропостачання і більш-менш нормальне життя в місті Авдіївка», – додав Юрій Гримчак.

Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

«Група спільно з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України закликає: перше: до суворого дотримання і всеохоплюючого режиму зупинення вогню, друге: до 5 лютого 2017 року відвести озброєння, яке потрапляє під дію Мінських угод, на передбачену ними відстань», – зачитав заяву Контактної групи спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Він зазначив, що контролювати відведення озброєнь має Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Тим часом лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що «ДНР» продовжує дотримуватися мінських домовленостей. «Наше завдання загнати назад Україну в мінські угоди. Головне не дати їй звинуватити нас в тому, що ми зірвали «Мінськ», – цитує Захарченка інформаційна агенція «ДАН», що підконтрольна угрупованню «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)