Радіо Свобода Daily: врятувати Авдіївку

Врятувати Авдіївку

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Щоправда, виплати Держказначейство у місті відновило. Вдень, за словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, російська сторона дала письмові гарантії припинення вогню, однак через кілька годин їх порушили, були обстріляні ремонтники.

Авдіївка у Мінську

Тема зупинення вогню біля Авдіївки була головною під час дискусії і в Мінську. Розмова була важкою, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Білорусі. Але врешті сторони дійшли до угоди про відведення важкого озброєння у місця базування до 5 лютого. Контролювати відведення озброєнь має Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але якихось санкцій за порушення цього документа немає.

Перервані життя

Тим часом церемонія прощання із загиблими під Авдіївкою українськими військовими зібрала на майдані Незалежності в Києві близько тисячі людей. До семи трун із тілами бійців 72-ї окремої механізованої бригади прийшли охочі подякувати, покласти квіти і віддати останню шану. Ким були загиблі під Авдіївкою вояки, читайте у матеріалі. Більшості з них було трохи більше від 26 років.

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Невиїзний Навальний

У Росії відновився судовий розгляд справи проти опозиціонера Навального. В результаті засідання суд помістив його під підписку про невиїзд. Навальний впевнений, що суд в російському Кірові намагається пришвидшити розгляд справи проти нього, і, ймовірно, визнає його винним. Причиною цього є намір перешкодити йому балотуватися на виборах президента Росії в 2018 році. Відкрити виборчий штаб та висунути свою кандидатуру Олексій Навальний планує в суботу, 4 лютого.

«Ми кращі за цю заборону»

Державний департамент США підтвердив, що близько 900 американських дипломатів із усього світу протестують через тимчасові імміграційні обмеження президента Дональда Трампа. «Ми кращі за цю заборону», – наголосили дипломати. Натомість Білий дім заявив, що американські чиновники, які не згодні з міграційною політикою президента, можуть залишити свої посади.

Шануймо одне одного і підставляймо плече, бо не знаємо, коли допомога знадобиться нам самим.

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