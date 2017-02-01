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Желание Кремля повлиять на принятие Украиной решений в вопросе выборов на неподконтрольной части Донбасса или разведка боем? Изменение тактического пополнения на линии разграничения или же последствия телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом? Так чем же вызвано обострение ситуации в зоне боевых действий, а особенно в районе Авдеевки?

По мнению генерала армии Украины, бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа обострение боевых действий попадает в канву попыток России принудить Украину к разрешению конфликта в соответствии с интересами Кремля.

«Каким образом России наших партнеров, в первую очередь Германию и Францию, а так же США, сориентировать, что есть вопросы? Конечно эскалацией и радикализацией ситуации. Раньше были уже попытки по всей линии разграничения, были попытки выставить нашу, якобы, диверсионную деятельность в Крыму. Мы знаем, что задержали безосновательно наших граждан и в Крыму и в самой Москве. Но это не работает. Поэтому, что необходимо. В такой сложный период, когда политики реагируют и могут понуждать политическое руководство Украины к выполнению политической составляющей минских договоренностей, а именно проведение выборов. Уже праймериз проведен под эгидой российских боевиков, уже есть кандидаты. Но нужно создать мощный очаг напряжения. Авдеевка – идеальный вариант. Потому там есть четкие и стратегические и тактические интересы и боевиков, и украинской стороны. Например ясиноватская развилка, которая как бельмо на глазу и постоянная необходимость эту тему закрыть», – говорит он.

Маломуж считает, что позиции, которые занимают украинские военные в районе Авдеевке, вполне удачны, поэтому они так раздражают руководителей боевиков. Но возможности дальнейшего продвижения на этом участке у ВСУ пока нет.

«Оттуда контролируется и трасса и позиции боевиков в Донецке и подвоз снаряжения, техники и боеприпасов. Но это тактический выигрыш. Стратегически это не решает задач обороны, а тем более наступательных операций. Тем более, мы не можем наступать, выходя за минские соглашения, а тем-более за линию разграничения. Но мы должны занять четкую линию обороны и отвечать очень мощно на вызовы и, тем более, атаки. Но от наступательных действий мы получаем «бумеранги». Это все фиксируется контактными группами и они это все выставляют, как наступление Украины. И вот в данной ситуации, даже по Авдеевке, мы могли бы организовать систему обороны, условно дать им по зубам, но не двигаться дальше. Потому-что Россия и ОБСЕ тогда будут говорить о нарушениях. Но тут стреляют по нам и уже в наглую атаки», – комментирует ситуацию Маломуж.

Российский журналист Павел Фельгенгауэр считает, что зимняя погода, как и в 2015 году во время боев за Дебальцево, стала фактором, влияющим на активизацию боевых действий со стороны, контролируемых Россией формирований. Но это не основная причина.

Российская отдельная танковая корпусная армия, которая развернута на Донбассе, подчиняется штабу Южного округа в Ростове

«Сейчас действительно масштабных боев не было. Серьезных наступлений или контрнаступлений ни так, ни другая сторона не предпринимали. Но если понадобится, то сейчас развернуть широкомасштабные боевые действия можно. А сейчас там такая канонада и расход боеприпасов большой, что ясно, что это все было спланировано и подготовлено. Боеприпасы нужно было подвезти, сектор обстрела настроить, решить кто, куда выдвигается. Не так, что поговорил Путин с Трампом и сразу кто-то решил что-то сделать. Российская отдельная танковая корпусная армия, которая развернута на Донбассе, она интегрирована в систему снабжения, командные структуры российских вооруженных сил, подчиняется штабу Южного округа в Ростове, который должен согласовывать любые такие действия с Генеральным штабом в Москве, а Генштаб должен получать директивы и политические решения из Кремля», – говорит журналист.

По его мнению, Россия не оставляет попыток сменить правящий режим в Украине.

«Военное давление на Украину должно привести к политической дестабилизации. Потери, неудачи на фронте, ну как это пытались проделать с Иловайском, Дебальцево, в свое время. И президент Порошенко сейчас не сильно популярен. Возможно элементы распада украинских вооруженных сил. И если украинская оборона начнет распадаться, может начаться расширение сферы контроля и преследование», – считает он.

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Лопата уверен, что эскалация может касаться, как политических, так и военных интересов.

«Это и прощупывание нашей обороны и разведка боем и подготовка базы для того, чтобы более активно воздействовать на политическую составляющую Украины в вопросах переговорных. Не нужно исключать и того, что, возможно, предъявить Украине вопрос обмена прекращения эскалации на Донбассе на признание Крыма российским», – отмечает Лопата.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)