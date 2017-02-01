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В Луганской области больше тысячи жителей прифронтовых населенных пунктов остались без электричества в результате ночных обстрелов. Были повреждены линии электропередач в городе Золотое, а также селах Врубовка и Трехизбенка. Тем временем, энергетики не смогли выехать на ремонт поврежденных электросетей. В «Луганском энергетическом объединении» заявили, что у них нет денег на покупку горючего для машин ремонтных бригад. Так как на предприятии сложилась критическая финансовая ситуация из-за продолжения поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. Не имея доступа к оккупированным городам, «ЛЭО» усилило работу с должниками на подконтрольной территории. Например, в Северодонецке уже около недели обесточены несколько коммунальных учреждений.

В Северодонецке без электричества остаются здание городского совета, дворец культуры, управления труда и социальной защиты населения, а также детская библиотека. Об этом рассказал заместитель городского головы Олег Кузьминов.

По его словам, «Луганское энергетическое объединение» также присылало предупреждение, что могут быть отключены детские садики и школы. Но на такой шаг энергетики пока еще не пошли. Отключения же происходят из-за того, что городской совет имеет долги за реактивную электроэнергию. Деньги на погашение долга у городских властей есть, но платежи не пропускает казначейство.

Активная – это основная электроэнергия. За активную долгов у города нет. А за реактивную не пропускает казначейство

«Такая проблема у нас была еще летом. Но она была урегулирована постановлением Кабинета министров, которое разрешило проплаты за электроэнергию. Но только за активную, как выяснилось потом. Активная – это основная электроэнергия. А есть еще реактивная, которая образуется вследствие поставки активной. Так вот, за активную долгов у города нет. А за реактивную не пропускает казначейство. Платежки туда поданы, но в постановлении она не учтена», – рассказал Олег Кузьминов.

По его мнению, отключением коммунальных учреждений энергетики пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы вынудить Кабмин принять необходимое постановление.

Крупные поломки в сетях устранять будет просто нечем – Колосов

Сами же энергетики не скрывают, что пытаются достучаться до высших органов власти. Так как на предприятии, по их словам, сложилась критическая финансовая ситуация. Так, с 1 февраля «Луганское энергетическое объединение» переходит на трехдневный график работы. Об этом рассказал коммерческий директор предприятия Андрей Колосов. По его словам, энергетики будут работать только в понедельник, вторник и среду. На остальные дни будут уходить в бесплатный отпуск. Кроме сокращения графика работы, могут возникнуть проблемы и с ремонтами сетей в случае аварий.

Не покупаем ни единого грамма провода. Никаких изоляторов, опор и так далее

«Даже в эти три дня работы будут очень сильно ограничены. Мы покупаем объем топлива всего в размере 30% от необходимого. Не покупаем ни единого грамма провода. Никаких изоляторов, опор и так далее. То есть восстанавливать, если что-то будет «ложиться», будет нечем», – рассказал Андрей Колосов.

На такой шаг руководство компании пошло из-за того, что в течение двух месяцев «ЛЭО» не получает никаких денег. По словам Андрея Колосова, у них есть два договора на поставку электричества – на подконтрольную и неподконтрольную территории. Из оккупированных городов оплаты за электричество нет. А все средства, собранные на подконтрольной Украине территории, забирает предприятие «Энергорынок» в качестве платы за поставки на занятые группировкой «ЛНР» территории. По мнению руководства «ЛЭО», Кабмину нужно принять несколько постановлений, регламентирующих работу «ЛЭО». В том числе и об ограничении поставок электричества на неподконтрольную территорию.

О том, что в ситуацию должен вмешаться Кабмин, говорят и представители областной власти. По словам директора департамента регионального развития Луганской облгосадминистрации Сергея Шелеста, все предложения по этому вопросу уже отправлены в Киев.

Просьбы и пожелания подали в Кабмин и на рассмотрение Верховной Рады. Ждем

«Везде подали. Со всеми согласованные просьбы и пожелания подали в Кабмин и на рассмотрение Верховной Рады. Ждем», – говорит Шелест.

Напомним, еще в сентябре прошлого года в «ЛЭО» просили высшее руководство страны прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольную территорию, так как сепаратисты лишили компанию права там работать. Вместо «ЛЭО» в Луганске было создано предприятие «Торговый дом «Нефтепродукт», которое сейчас собирает все платежи, но, по словам энергетиков, не перечисляет деньги на подконтрольную Украине территорию.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)