Загострення на Донбасі: помста Росії за «повзучий наступ» ЗСУ?

Київ – Посилення бойових дій в районі міста Авдіївка на Донбасі навряд чи є підготовкою до повномасштабного наступу, хоча такий сценарій виключати не варто, стверджують російські та західні експерти. На їхню думку, збільшення інтенсивності боїв та обстрілів стало реакцією Кремля та підтримуваних ним угруповань «ДНР» і «ЛНР» на «повзучий наступ» українських сил і на те, що у світі нині більше стурбовані результатами виборів у США, ніж ситуацією в Україні. Водночас західні дипломати та представники ОБСЄ висловлюють тривогу через загрозу гуманітарної катастрофи в Авдіївці та сусідніх містах і закликають сторони до стійкого припинення вогню.

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У Кремля є достовірні дані, що ескалацію бойових дій біля міста Авдіївка на Донеччині спричинили проукраїнські загони, непідконтрольні офіційному Києву, стверджує прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«30 січня «самостійні загони» зробили спробу нападу на територію, контрольовану самопроголошеними республіками», – наводить слова Пєскова російська агенція РИА «Новости».

Пєсков запевняє, що лінію зіткнення ці «самостийные отряды» перейшли за підтримки української артилерії, але наразі підтримувані Росією сепаратисти відбили зайняту проукраїнськими силами територію. За словами речника російського глави держави, подібні наступальні дії організовує українське керівництво, «з якоюсь метою», наприклад, для відвернення уваги від якихось інших подій.

Напередодні МЗС Росії звинуватило в ескалації конфлікту, та навіть в обстрілах житлових районів Авдіївки, українську сторону.

Раніше в Міноборони України та в Генштабі ЗСУ стверджували, що під час контратаки українські підрозділи відбили у бойовиків «нову стратегічну позицію» біля Авдіївки та утримують її.

Шквал вогню під Авдіївкою може бути наслідком на «повзучий наступ» ЗСУ – експерти

Дещо інше пояснення подіям, відмінне від позиції Кремля, дає російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. Він вважає посилення збройного протистояння в районі Авдіївки реакцією Росії на український «повзучий наступ» у «сірій зоні» на Донбасі. Про це він заявив Радіо Свобода.

Війна триватиме доти, доки Україна не підніме свого прапора над Ізвариним і не вийде на свій східний кордон

«Треба розуміти, що війна не скінчилася, і вона триватиме доти, доки Україна не підніме свого прапора над Ізвариним (прикордонне місто на сході України, яке контролюють російсько-сепаратистські сили – ред.), і не вийде на свій східний кордон. Адже жодна зі сторін не досягла своїх цілей у війні. Те, що зараз відбувається в Авдіївці – це відповідь на український повзучий наступ. Колись це мало статися. Чи може це перерости у велику війну та великий наступ однієї зі сторін? Запросто. Якщо говорити про Росію – то вона може дивитися на ситуацію в Авдіївці, і зрештою «здати» її, може «здати» село Комінтернове. Але я анітрохи не сумніваюся, що штурм Донецька і Луганська призведуть до введення російської регулярної армії та до повномасштабної війни».

За словами Бабченка, такі загострення конфлікту, як під Авдіївкою, регулярно «спалахуватимуть» і надалі. Водночас військовий журналіст не поділяє припущення частини українських медіа та активістів про те, що російська сторона, застосовуючи великі калібри для обстрілу Авдіївки, має на меті «зробити там друге Алеппо». Бабченко наголошує, що на відміну від Сирії, наразі йдеться про локальні бойові дії, коли атака та маневр відбувається силами рот і батальйонів, а не значних сил із застосуванням авіації, як це було в Алеппо.

Бойові дії біля Авдіївки намагається проаналізувати міжнародна група розслідувачів Bellingcat. Її останній звіт на цю тему засвідчив, що наведені бойовиками втрати українських військ у період авдіївського загострення, завищені, та що статистика, наведена українською стороною – більш реалістична.

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Розслідувачі Bellingcat наводять докази, що підтверджують загибель у боях за околиці Авдіївки ватажка бойовиків Івана Балакая (позивний «Грек»), який командував одним із так званих «батальйонів» угруповання «ДНР». А також експерти цієї групи розслідувачів наводять супутникові знімки, які можуть свідчити, що українські війська дійсно зайняли позиції, відбиті в російсько-сепаратистських сил та додатково обладнали їх на випадок кругової оборони.

Офіцер армійського спецназу Швеції Мікаель Скілт, який деякий час був інструктором та бійцем добровольчих підрозділів в Україні, стверджує, що українські військові, починаючи з 2014 року, стали набагато більш професійними та мотивованими, відтак вони готові до будь-яких сценаріїв у разі подальшого загострення ситуації в районі Авдіївки. Водночас Мікаель Скілт припустив у розмові з Радіо Свобода, що російська сторона обрала час для локального загострення конфлікту через те, що увесь світ, передовсім США, зосереджені на початку роботи Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів.

У США всі зосереджені на подіях, пов’язаних із Трампом. Тож Путін і його посіпаки сподіваються, що це зручний час для посилення військових дій

«Причина, чому почали це зараз – в тому, що у США всі зосереджені на подіях, пов’язаних із Трампом. Тож Путін і його посіпаки сподіваються, що це зручний час для посилення військових дій, і вони використовують ту ж тактику, що й у Дебальцеві. Зокрема, розсилають повідомлення українським бійцям: «Порошенко про вас не дбає, їдьте додому, це не ваша війна!» – розповідає Скілт.

Шведський ветеран спецназу не виключає, що нині російська сторона використовує під Авдіївкою бійців спецназу ГРУ, коли російсько-сепаратистські підрозділи не можуть впоратися з тими чи іншими завданнями. Водночас він вважає малоймовірним сценарій початку повномасштабного російського наступу. Якщо російські війська намагатимуться брати якесь місто, вони вже не зможуть сказати: «ні, це не ми – це сепаратисти». Однак знімати з рахунку такий сценарій не варто, визнає експерт. Більш імовірною метою загострення Мікаель Скілт вважає прагнення ослабити українську сторону, руйнуючи місто, деморалізуючи військових і сіючи незадоволення владою в населення, яке потерпає від обстрілів.

Захід закликає сторони конфлікту припинити вогонь для відновлення систем життєзабезпечення

Тим часом західні уряди та дипломати низки держав уже висловили свою тривогу щодо бойових дій біля Авдіївки. Найбільше хвилювання, на думку західних політиків, викликає гуманітарна ситуація по обидва боки лінії зіткнення, а також те, що не вдається досягти стійкого припинення вогню принаймні для ремонту систем життєзабезпечення.

Схожу позицію Радіо Свобода висловив, зокрема, посол Канади в Україні Роман Ващук.

Підготованість і реакція українського уряду і відповідних служб є на досить високому рівні

«Підготованість і реакція українського уряду і відповідних служб є на досить високому рівні та показує набагато більшу зорганізованість, ніж це було би в подібній ситуації рік чи два тому, – визнає Ващук. Але вказує на найважливіше, що, на його думку, необхідно зробити. – Потрібно створити умови для ремонту теплопостачання та електропостачання по обидва боки лінії зіткнення».

Водночас Роман Ващук наголосив, що нині важко сказати, чи змінять події в Авдіївці ставлення західних держав до українсько-російського збройного конфлікту, оскільки «ситуація перебуває в розвитку».

Радіо Свобода звернулося до ОБСЄ, щоб вони дали свою оцінку подій. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ наголосив, що найважливішим у цих умовах є забезпечення безпеки мирних мешканців та стійке перемир’я. Гуґ каже, що сторони конфлікту застосовують озброєння всіх можливих калібрів, і в цих умовах ОБСЄ не отримує доступу до всіх ділянок лінії зіткнення.

За три останні дні ми фіксували численні випадки застосування сторонами важких озброєнь, починаючи від артилерії калібром 42 міліметри до систем «Град».

«Спеціальна моніторингова місія зафіксувала збільшення протистояння в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту починаючи з ранку неділі. Починаючи з цього моменту і дотепер ми бачили величезну кількість порушень режиму припинення вогню, з вибухами боєприпасів від озброєнь, які мали б бути відведені за мінськими угодами. СММ разом зі Спільним центром з контролю та координації сприяли забезпеченню локального припинення вогню для ремонту систем життєзабезпечення, зокрема електромереж. За три останні дні ми фіксували численні випадки застосування сторонами важких озброєнь, починаючи від артилерії калібром 42 міліметри до систем «Град». Ця інформація наведена у наших останніх звітах», – наголошує Гуґ.

Від ранку 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв біля Авдіївки, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованих Ясинуватій та в Донецьку, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.