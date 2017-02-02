У Росії звинуватили в державній зраді колишніх працівників ФСБ

Історія навколо затримання в Росії працівників російської розвідки за звинуваченнями в державній зраді набирає нових обертів. Чутки про такі звинувачення підтвердив адвокат одного з трьох затриманих.

Як заявив Радіо Свобода юрист Іван Павлов, керівника одного з підрозділів Центру інформаційної безпеки (підрозділу, що займається кібер-діяльністю) Федеральної служби безпеки Росії Сергія Михайлова, працівника цього підрозділу Дмитра Докучаєва, а також менеджера компанії комп’ютерної безпеки «Лабораторія Касперського» Руслана Стоянова офіційно звинуватили в державній зраді на користь США.

При цьому, уточнив він у телефонному інтерв’ю, у звинуваченні йдеться про зраду на користь загалом спецслужб Сполучених Штатів Америки, а не конкретно Центрального розвідувального управління США, як стверджували перші чутки про ці звинувачення.

За словами Павлова, який не каже, кого саме він захищає, слідчі вважають, що звинувачені передали спецслужбам США матеріали, що становлять державну таємницю.

Адвокат додав, що він захищає не когось із цих трьох, а четвертого затриманого в цій же справі, імені якого він не назвав. Скільки загалом у ній затримали, він не уточнив.

Видання «Новая ґазета» писало раніше, що у справі арештовані загалом шість людей; російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на свої джерела пише, що арештованих четверо, яким висунули звинувачення, а як співучасники у справі проходять «до восьми» людей.

Офіційних коментарів російських силовиків із приводу цієї справи, про яку говорять протягом останнього тижня, не було. Агентство «Інтерфакс» пише, що в ФСБ Росії відмовилися коментувати ситуацію. Самі ж арешти, за повідомленнями, відбулися ще минулого року, у грудні.

А речник президента Росії Дмитро Песков заявив журналістам у відповідь на запитання про зв’язок цих арештів із хакерськими нападами з Росії на виборчу кампанію у США, що у Кремлі категорично відкидають узагалі будь-які заяви про причетність російської сторони до будь-яких хакерських нападів.

Раніше в російських засобах інформації повідомляли з посиланнями на неназвані джерела, що підозрювані могли передати спецслужбам США дані про участь Росії в кібернападах на американську виборчу кампанію або й самі були пов’язані з цим кібервтручанням. Наприклад, «Новая ґазета» писала, що можливі їхні зв’язки з кібернападами у США, але йдеться про напад не на апарат Демократичної партії, що привернув найбільше уваги, а на виборчі системи кількох штатів.

Крім того, їх пов’язували з хакерськими нападами проти представників російської еліти. У зв’язку з останнім згадували й про арешт у листопаді, про який стало відомо лише недавно, ще одного росіянина, Володимира Анікеєва, підозрюваного лідера таємничої хакерської групи, відомої за назвою «Шалтай-Болтай» – це російський еквівалент імені казкового персонажа, відомого українською як Хитун-Бовтун чи Шалам-Балам. Саме від імені цієї групи свого часу не раз публікувалися дані, що подавалися як викрадені електронні документи відомих російських політиків чи підприємців; принаймні в деяких випадках автори цих документів визнавали їхню справжність, хоча більшість заперечувала.

У середу стало відомо про арешт іще двох фігурантів справи, як мовиться в судових документах, про незаконний доступ до комп’ютерної інформації. Як повідомили російським агентствам у суді, йдеться про звинувачуваних у тій самій справі, що й Анікеєв, і арештовані вони були теж іще в листопаді.

Але, як повідомив Іван Павлов, він не має даних, щоб у справі про державну зраду, в якій проходять Михайлов, Докучаєв і Стоянов, ішлося про групу «Шалтай-Болтай».

Агентство «Інтерфакс» із посиланням на «джерело, знайоме з ситуацією», пише, що справи про зраду і про хакерські напади «ніби накладаються одна на одну, але не перетинаються», і що їхні учасники були знайомі між собою.

Раніше російські журналісти, що досліджували ситуацію, писали, що виявили зв’язки між Михайловим, Докучаєвим, Стояновим і Анікеєвим, про арешти яких було відомо донині.

Автор матеріалу – Carl Schreck