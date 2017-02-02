Рада безпеки ООН розгляне загострення ситуації на Донбасі

Рада безпеки ООН проведе у четвер відкрите засідання через загострення ситуації на Донбасі. Це засідання відбудеться під головуванням України, яка протягом лютого головує в Раді безпеки. Українські дипломати обіцяють «серйозний розгляд» питання, хоча через позицію Росії на якісь рішення не чекають.

Від 1 лютого Україна на місяць перебрала головування в Раді безпеки ООН. Чільні українські посадовці й дипломати назвали це відповідальним етапом роботи, унікальною можливістю і надважливою місією.

Президент України Петро Порошенко додав, що Київ буде й далі використовувати в ООН кожну можливість для захисту України від російської збройної агресії.

А в Міністерстві закордонних справ пообіцяли насичений порядок денний роботи України на чолі Ради безпеки.

Головування почнеться відразу з важливого заходу: як повідомив у середу, очоливши Раду безпеки ООН, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, там скликають відкрите засідання через події на Донбасі. Воно має початися в четвер о 22-й годині за київським часом.

Напередодні, ще за головування Швеції, становище на Донбасі після спроби наступу російсько-сепаратистських сил розглянули 31 січня на закритих консультаціях у Раді безпеки. Там відбулася добра дискусія, розповів Володимир Єльченко.

«Майже всі члени Ради безпеки, які виступили, – а виступили майже всі, крім двох делегацій, – майже всі підтримали ту картину, яку ми намагалися показати у своєму виступі: що йдеться про нічим не спровокований наступ російсько-терористичних військ на Авдіївку і навколишні села і містечка», – сказав Єльченко в інтерв’ю «Голосові Америки». За його словами, сумнівів у цьому дипломат не почув від жодної делегації, крім російської, яка твердила версію Москви про наступ українських військ.

За словами Єльченка, на засіданні Ради безпеки в четвер буде «серйозний розгляд» питання про становище на Донбасі, в якому візьмуть участь також високі представники секретаріату ООН і представники ОБСЄ.

Після закритих консультацій у вівторок була оприлюднена й заява для преси: Рада безпеки висловила глибоке занепокоєння небезпечним погіршенням становища на сході України, засудила використання важкого озброєння, висловила підтримку суверенітетові й територіальній цілісності України і закликала негайно повернутися до режиму припинення вогню.

Слова «Росія» в заяві немає – таким чином довелося уникати її блокування самою Росією, що має право вето.

Так само не ясно, чого чекати від засідання в четвер, крім засуджень дій Росії з боку членів Ради безпеки і чергових звинувачень представника Москви на адресу Києва.

Але, принаймні, Київ сподівається на збереження підтримки з боку США й після того, як відому своїм гострим словом Саманту Пауер замінила новий постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. Ще під час слухань у Сенаті США про затвердження її кандидатури вона заявляла про дії Росії: «Ми маємо дати їй знати, що ми не погоджуємося з тим, що відбулося в Україні, у Криму… Я думаю, Росія має здійснити позитивні кроки, перш ніж ми знімемо будь-які санкції з Росії».

Тим часом на чолі Ради безпеки ООН Україна нагадує не тільки про Донбас, а й про Крим. Як повідомила місія України при ООН, у Раді безпеки є традиція: на початку каденції новий голова робить членам Ради подарунки. «Ми подарували українське вино з Криму», – розповіли в місії. Для кожного посла підібрали вино з українського Криму того року врожаю, що збігається з роком народження посла.