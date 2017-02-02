Чекати на сенсацію від приїзду Путіна в Угорщину не варто – експерт

У четвер, 2 лютого, президент Росії Володимир Путін на трьох літаках з великим почтом і майже половиною складу кабінету міністрів прибуває з офіційним візитом до Будапешта. До цієї події з розмахом готувалася й угорська сторона. Але чи справдяться надії сторін по завершенню переговорів?

Російська делегація зацікавлена в обговоренні питань європейського і міжнародного порядку денного, зокрема покращення стосунків між Європейським союзом і Росією, випливає зі слів помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова. Він заявив агентству ТАСС, що «угорці грають у цьому контексті доволі позитивну роль».

Ушаков також припустив, що Володимир Путін на зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном обговорить у четвер ситуацію в Україні у зв’язку з останніми подіями в районі Авдіївки.

Зі свого боку, угорська сторона розраховує на пришвидшене отримання багатомільярдного російського кредиту, щоб модернізувати і збільшити потужності діючої Пакшської АЕС, так званий Пакш-2. Крім того, Будапешт зацікавлений у стабільних поставках російського газу після 2021 року та вкладенні угорських інвестицій у російські регіони.

Європа не може ігнорувати силу та можливості Росії, переконує прем’єр-міністр Угорщини.

Недоцільно у Європі лишити поза увагою проявлену в Росії силу і водночас можливості

«Росія, кажімо відверто, вижила в ситуації ізолювання та експериментів із повалення існуючої системи влади в Росії з боку Заходу. Вона пережила низькі ціни на нафту, вижила в умовах санкцій і розхитування внутрішньої ситуації неурядовими організаціями. Тому недоцільно у Європі лишити поза увагою проявлену в Росії силу і водночас можливості», – заявив Віктор Орбан.

Втім, аналітик Ілдіко Чугай із Будапешта, посилаючись на свої джерела в угорському уряді, досить скептично налаштована щодо значних політичних чи економічних проривів на сьогоднійшній зустрічі між Орбаном і Путіним.

Цією поїздкою Путін демонструє світу, що керівник держави, члена НАТО і ЄС, його гостинно зустрічає

«Мене поінформували, що чекати на сенсації щодо АЕС Пакш-2 чи в інших економічних галузях не варто. Уряд Орбана навіть не збирається ветувати санкції проти Росії. Для Путіна візит у Будапешт важливий тому, що після анексії Криму європейські лідери, наскільки мені відомо, не зустрічалися з ним на своїй території. А цією поїздкою Путін демонструє світу, що керівник держави, члена НАТО і ЄС, його гостинно зустрічає», – зазначає Чугай.

Керівництво Українського національного самоврядування Угорщини скликає своїх прибічників для проведення у центрі Будапешта антипутінського флешмобу, а також має намір приєднатися до вуличних протестів угорської опозиції.

Попри те, що проведення цієї акції наразі залишається під питанням, заступник голови опозиційної партії «Разом» Пейтер Югас заявив, що демонстація відбудеться навіть тоді, якщо людей розганятимуть водометами.