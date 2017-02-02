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Миномёты в центре жилых кварталов Макеевки, очередные ранения мирных жителей и эвакуация горняков, а также наполнившая улицы оккупации военная техника – всё это результат уже четвёртых суток обострения на востоке Украины. Снизилась ли интенсивность огня, и как мирные жители реагируют на его ведение у своих домов, в материале донецкого блогера Станислава Васина.

Второго февраля в Донецке и Макеевке отмечается существенное снижение работы тяжёлых орудий. В течение дня тяжёлая артиллерия в Донецке применялась с интервалами в несколько часов, тогда как «Грады» использовались лишь один раз за ночь. Тем не менее, жертвы и разрушения есть. С утра было заявлено о тяжёлом ранении местного жителя, который пострадал в районе макеевской шахты «Щегловская-Глубокая»: по сообщениям сепаратистов, ему оторвало руку. Кроме того из-за обстрелов были вынуждены эвакуироваться горняки самой шахты, которая располагается на одном из самых обстреливаемых направлений Макеевки – это Кировский и Червоногвардейский районы. В результате обстрела был ранен слесарь шахты, которому вызвали бригаду «скорой помощи».

Второго февраля именно Кировский и Червоногвардейский районы стали средоточием военных действий. Здесь и раньше находились прошитые осколками дома и заборы, ещё с периода 2014-2015 годов. И теперь эти районы снова страдают от обстрелов. Так, по улице Чудская, 3, 1 февраля было зафиксировано падение снаряда, в результате чего выбиты стёкла в нескольких квартирах.

Недалеко от Чудской, по улице Коккинаки, также был разрушен частный дом и погибла мирная жительница. Однако надо сказать, что в 30-ти метрах, на другой стороне улицы, находится военная база боевиков, а сегодня в этом районе – между домами – работал миномётный расчёт. В целом, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки буквально усеяны миномётами, а также двигающейся среди них военной техникой. При этом местные жители вполне спокойно продолжают находиться на остановках вблизи миномётных залпов, а также вести привычный образ жизни, ходя на работу, в магазины и отправляя детей в школы. Просто потому, что особого выбора у них нет: сепаратисты используют местные лесопосадки и даже улицы для расположения своих огневых точек, после чего обвиняют ВСУ в обстреле жилых кварталов.

Со снижением интенсивности боёв несколько стабилизировалась и ситуация с водоснабжением: в центральных районах Донецка ещё со вчерашней ночи вода идёт под небольшим напором. Тогда как периферия города по-прежнему страдает от недостатка воды. По-прежнему остаются перекрытыми ряд маршрутов: в Донецке это северные части города, преимущественно – Киевский район, куда жители вынуждены добираться пешком. Тогда как в Макеевке это район кладбища Лесное, куда постоянно попадают снаряды и где находится одна из огневых позиций боевиков.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)