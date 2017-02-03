Радіо Свобода Daily: Путін прокоментував ситуацію в Авдіївці

«Відносна тиша» в Авдіївці

На жаль, ситуація у Авдіївці досі нестабільна. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський описав її словами «відносна тиша». «Бахкають по околицях і по позиціях наших військових», – написав він. Крім того, Жебрівський зазначив, що бригада електромонтажників досі не змогла вийти на місце пошкодження ЛЕП, бо російська сторона так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує евакуйовувати людей.

Путін про Авдіївку

Ситуацію в Авдіївці прокоментував і Володимир Путін. «Перша причина полягає в тому, що українському керівництву сьогодні потрібні гроші, гроші найкраще вибивати з Євросоюзу, окремих країн Європи, зі Сполучених Штатів Америки і з міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе жертвою агресії», – заявив він.

VIP-клієнти Миколи Злочевського

Микола Злочевський – один із тих, хто казково збагатився за президентства Віктора Януковича. Будучи міністром екології, він збільшив свій бізнес до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній в країні – Burisma Group. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке він сам же й очолював. Після Майдану він втік із країни. Але через три роки його бізнес працює як годинник. Самого Злочевського знято з розшуку, кримінальні справи закриті прокуратурою одна за одною. Без згоди найвищого керівництва держави такі рішення в Україні зазвичай не ухвалюються. Можливо оточенню президента і самому вигідно, щоб бізнес Злочевського, законність створення якого залишається під питанням, безперебійно добував та продавав газ в Україні? Журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», отримали доступ до звітів компаній Burisma Group за 2016 рік, та проаналізували, хто купує газ у фірм Злочевського.

Україна і НАТО

І союз НАТО, і представник України при цій організації заявляють, що жодних планів обговорення системи ПРО між Україною та НАТО не було. В альянсі додають, що у них із країнами-партнерами досі не було скасовано ніяких зустрічей. Так реагують на інформацію про буцімто відкладення обговорень між Києвом і НАТО щодо протиракетної оборони в Європі, що з’явилась у виданні The Wall Street Journal. Тим часом, Петро Порошенко заявив німецьким ЗМІ, що планує провести референдум щодо вступу України до НАТО. Такі плани європейські експерти оцінюють, як суто символічні.

На черзі три заголовки:

– США дещо пом’якшили санкції проти ФСБ Росії

– Європарламент підтримав «безвіз» для Грузії

– Прокуратура почала розслідування через обстріл українського літака в Чорному морі.

Два роки без Кузьми

На трасі, де два роки тому загинув Кузьма Скрябін, влаштували автопробіг. Напередодні в Дніпрі до дня вшанування пам’яті Андрія Кузьменка гурт «Скрябін» дав безкоштовний концерт просто неба. А у будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації презентували фотовиставку, присвячену співакові.

Весна, весна, весна прийде

Харківський бабак на прізвисько Тимко-Другий спрогнозував, що погода в лютому буде ще холодною, але через 6 тижнів настане тепла весна. Окрім цього, гризун передбачав і безвізовий режим для України у 2017 році.

Вірмо в хороше! А весна нікуди від нас не дінеться

Ваше Радіо Свобода Daily