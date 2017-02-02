При Трампу не все так безнадійно для України – Моцик

Період ейфорії, яка панує у російській столиці, у зв’язку з перемогою на президентських виборах у США Дональда Трампа і останніми кадровими призначеннями у Вашингтоні, швидко закінчиться. Про це заявив у програмі «Ваша Свобода» російський політик Ілля Яшин. За його твердженням, президентові Росії Володимиру Путіну складно вибудовувати стосунки з політиками схожого психологічного типу, такими, як Трамп. Крім того, у господарів Білого дому і Кремля – різні цінності. Якщо Мінські угоди виконуватимуть так, як зараз, це призведе до колонізації Росією українських територій, вважає народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олена Сотник. Вона наполягає на тому, що Києву слід визнати неконтрольовані Україною райони Донеччини та Луганщини окупованими. Водночас член політичної підгрупи у Мінську Олександр Моцик переконує: Україні варто дотримуватися цих угод, що, зрештою, може привести до деокупації Донбасу і в подальшому – повернення Криму.

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Morgenpost заявив: «Знаєте, хто хоче зняття санкцій з Росії більше всіх? Президент Порошенко. Але перед цим Росія повинна вивести всі свої війська, щоб Україна відновила суверенітет. Поспішне пом’якшення санкцій тільки зміцнило б російську агресію. Хто знає, де ще Путін захоче допомогти російській меншині. У Балтиці? Болгарії? Або, може, у Німеччині? Із жорстоким порушенням міжнародного права миритися ніколи не можна».

Тим часом на Заході все активніше лунають припущення, що новий президент США Дональд Трамп нібито послабить таки санкції проти Росії, якщо Путін погодиться допомогти США воювати із угрупованням «Ісламська держава», й протистояти Ірану й Китаю.

За стіл переговорів ми маємо сідати з Росією саме як з агресором, а не як фактично з «миротворцем»

Чи є козирі у Києва для Трампа і ЄС, щоб вони не зменшили тиск на Росію? Як заявила Радіо Свобода народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олена Сотник, «за стіл переговорів ми маємо сідати з Росією саме як з агресором, а не як фактично з «миротворцем». Також необхідно визнати окремі райони Луганщини і Донеччини, які не контролюються Києвом, окупованими територіями. У понеділок, 6 лютого, парламентська фракція «Самопоміч» ініціюватиме у Верховній Раді підтримку акту визнання російської агресії й окупації Росією сходу Донбасу.

«Це була б сильна позиція з боку України. У Євросуді з прав людини сьогодні 10 тисяч позовів тільки з цих (неконтрольованих) територій. Не визнаємо території окупованими, не визнаємо «ЛНР», «ДНР» терористичними організаціями, нам буде важко і в судах, і в притягненні до відповідальності Росії», – пояснює Сотник.

«Мінськ» – отруйна пігулка для України»

Сподіватися на виконання Росією Мінських домовленостей не варто, додає народний депутат. За її словами, «мінський процес» зайшов у глухий кут, тому слід вимагати іншого формату, зокрема з залученням до переговорного процесу США.

«Мінськ» – отруйна пігулка для України. Повне виконання «Мінська» веде все рівно до колонізації Росією українських територій. Там немає жодного згадування про Крим. Це вже означає хибність цих домовленостей. Крим для нас є дуже важливим. Тому що більшість санкцій насправді до Криму прив’язані», – зазначила Сотник.

Із народним депутатом не погоджується член політгрупи на переговорах у Мінську Олександр Моцик. Він вважає, що Мінські угоди важливі, адже відповідно до них Росія має вивести війська з Донбасу і повернути під контроль України кордон.

У Мінських угодах прямо не сказано про Крим. Але три президенти і генеральний канцлер підкреслили, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України

«У Мінських угодах прямо не сказано про Крим. Але три президенти і генеральний канцлер підкреслили, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Важко уявити, щоб Меркель і Олланд поважали територіальну цілісність України без Криму», – наголошує Моцик.

Водночас сильним союзником для України лишаються Сполучені Штати, попри прогнози зокрема прокремлівських оглядачів, що санкції проти Росії будуть скасовані, – заявляє дипломат, який майже 5 років (по квітень 2015-го) працював послом України у Вашингтоні.

«Увага до України не зменшується. Ми маємо дуже сильну двопартійну підтримку в США. Не все так безнадійно для України. Трамп деякі речі вже зафіксував. Є абсолютно позитивні зрушення: заява президента Трампа і генсекретаря НАТО, що потрібно спільними діями протидіяти агресивній політиці Росії. Приблизно у такому ж плані почав висловлюватися Тіллерсон (держсекретар США – ред.)», – зазначає Моцик.

Кодифікація санкцій стане запобіжником від будь-яких заяв

З дипломатом у цьому погоджується Олена Сотник. За її словами, «Сенат США залишається дуже серйозним союзником України. І кодифікація санкцій, яка зараз відбувається, стане запобіжником від будь-яких заяв. Це не послаблення, навпаки, є дуже чітка систематизація, прив’язка санкцій до певних подій. Санкції навряд чи знімуть».

Дональдові Трампу і Володимирові Путіну не стати «друзями». Про це заявив в ефірі Радіо Свобода російський опозиційний політик Ілля Яшин.

У Росії все не дуже добре, а у Путіна поки все гаразд

«У Росії все не дуже добре, а у Путіна поки все гаразд. Однак після «романтичних стосунків, обіймів і фотографій» на президентів США та Росії очікує розчарування», – зазначає Яшин.

Трамп обійшов Путіна у ЗМІ. Трамп «сам собі на умі». Проамериканський політик не може бути пропутінським. Різні цінності

«Були проведені заміри згадування різних політиків у січні і (будете сміятися!), але Трамп обійшов Путіна у ЗМІ. Ця ейфорія призведе до ще більш жорсткого розчарування, коли стане зрозумілим, що Трамп – «сам собі на умі», – вважає Яшин. – «Проамериканський політик не може бути пропутінським. Це принципово різні цінності. Трамп буде проамериканським президентом – не зможе домовитися з Путіним по жодному принциповому питанню».

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)

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