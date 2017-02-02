«Росія мала б від цього найбільшу вигоду» – експерт про хакерську атаку на МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек спростував інформацію про те, що під час хакерської атаки на його міністерство відбувся витік таємної інформації. Для того, щоб зробити цю заяву, він скликав надзвичайну прес-конференцію та скасував свій візит до Чорногорії. Міністр також заявив, що було організовано слідчу групу, яка поведе розслідування кібератаки на урядове листування. Це була найбільша, і, за словами міністра, «найскладніша» операція іноземної країни, в результаті якої постраждала і його власна робоча електронна пошта.

Напад відбувся, але таємна інформація не була викрадена – зробити цю заяву для міністра закордонних справ Чехії Любомира Заоралека було настільки важливим, що він навіть скасував закордонний візит.

Це не правда, що постраждала стратегічна, чи навіть таємна інформація. Там не було інформації, яка б загрожувала національній безпеці

«Це не правда, що постраждала стратегічна, чи навіть таємна інформація. Там не було інформації, яка б загрожувала національній безпеці», – наголосив міністр на прес-конференції у Празі. Разом з тим, міністр вважає проблему серйозною, адже діставшись до електронної пошти, зловмисник може змінювати інформацію, яку він там знайшов, сказав міністр.

Сам напад чеський міністр порівняв із кібератакою на електронну пошту Демократичної партії США, що відбувалася під час президентської кампанії. Підозрювані у цій справі ті ж – російські спецслужби.

Те, що напад відбувся, з’ясували комп’ютерні спеціалісти в міністерстві, вони ж закликали працівників міністерства до більшої пильності та до низки конкретних кроків, серед яких була і зміна паролів.

На прес-конференції Любомир Заоралек заявив, що сам факт кібератаки було встановлено 16 січня, а тривала вони, ймовірно, декілька місяців. Але він відмовився повідомити про деталі щодо того, які саме дані були викрадені.

Як повідомляє сайт розслідувальної журналістики Neovlivni.cz, з електронної пошти міністра, його заступників та ще кількох десятків чільних дипломатів, було викрадено тисячі файлів. За твердженням журналістів, викрадені дані стосувалися партнерів Чехії по ЄС та НАТО.

«Такі складні програми, як правило, розробляються за підтримки держави»

Як наголошує експерт із кібербезпеки дослідницького інституту «Європейські цінності» Владо Бізік, напад на МЗС Чехії нагадує той, що нещодавно відбувся у Польщі, і також у закордонному відомстві.

Такі складні програми, як правило, розробляються за підтримки держави, і Росія мала б від цього найбільшу вигоду

«Польський напад відбувався за допомогою програми «троянського коня», яку важко розпізнати. Такі складні програми, як правило, розробляються за підтримки держави, і Росія мала б від цього найбільшу вигоду. Вони кажуть, що таємна інформація не постраждала, тому що вона зберігається у внутрішній системі. Але ми не знаємо, скільки інформації перебувало в обміні між двома системами», – пояснив Бізік у розмові з британським часописом Guardian.

Цей найбільший в історії країни скандал, пов’язаний з кібербезпекою, адже про те, що пошта МЗС зазнала нападу, громадськість не мала дізнатися. Тепер міністр внутрішніх справ Мілан Хованец хоче провести розслідування того, хто поширив інформацію про цей напад.

«Про те, що відбувається напад, державні органи вже знали протягом певного часу. Я би дуже хотів знати, хто хотів розповісти про те, що ведеться розслідування, і з якою метою. Чи це сталося лише через дурість, чи за цим ще щось стоїть», – заявив міністр у четвер.

Подробиці того, що сталося, оприлюднив сайт Info.cz, який отримав витік повідомлень Національного центру кібербезпеки, який займається розслідуванням кібератаки на Міністерство закордонних справ Чехії.

Згідно з цими даними, було викрадено 7119 документів, із них 48 прямо з вхідної скриньки міністра Заоралека. Система була відкрита для зловмисників протягом майже року і вони мали «практично безперешкодний доступ до будь-якої електронної пошти в міністерстві», загалом до пошти 168 користувачів, включно з поштою керівника МЗС та його заступників.